EU: Hombre es arrestado por enterrar a su madre y su hermana en el patio trasero

ILLINOIS.- Un hombre llamado Michael Lelko fue acusado el día jueves por el ocultamiento de las muertes de su madre y su hermana. En agosto del año pasado fueron hallados los cuerpos enterrados en el patio de una casa en un suburbio de Lyons, en Chicago.

En ese momento el hombre de 45 años fue detenido junto con su hermano, John, de 41. Se inició entonces una investigación por las muertes de Jean Lelko, la madre de 79 años, y de Jennifer Lelko, la hermana de 44 años.

La viviendo se encontraba en condiciones deplorables

Las autoridades informaron que estos hermanos vivían en pésimas condiciones. No tenía agua corriente, los baños no funcionaban, había basura por todos lados, incluso encontraron bolsas de orina y heces dentro de la casa. New York Post informa que los cuerpos se encontraban en tinas de plásticos que había sido selladas con cinta adhesiva.

De acuerdo a Telemundo, los hermanos habían dicho a la policía que habían enterrado a su madre en el patio luego de que su hermana, Jennifer, la empujara por las escaleras en el 2015. El entierro de su hermana lo “justificaron” diciendo que ella había muerto en el 2019 por contagio de Covid, pero en realidad hubo casos detectados hasta febrero del 2020 en la localidad.

Durante las investigaciones no se pudieron determinar las causas reales de las muertes de las mujeres, pero el oficial de policía Thomas Herion señaló: