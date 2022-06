EU: En Arizona, policías dejan morir a un hombre que se ahogaba

Arizona.- Policías se negaron a ayudar a un hombre que se encontraba ahogándose en el lago, limitándose solo a observar, según muestra el video captado por la cámara corporal de uno de los oficiales.

El clip de 12 minutos muestra a Sean Bickings y una mujer que se identifica como su esposa hablando con oficiales cerca de Tempe City of the Arts y Tempe Town Lake. La mujer afirma que los dos discutieron, pero que "él no hizo nada malo".

Luego, Bickings se levanta y camina hacia la barandilla, les dice a los oficiales que "va a nadar" y salta. Un oficial pide un bote mientras otro vigila al hombre en el agua.

El video se corta entonces, pero las transcripciones obtenidas por el Daily News continúan la historia.

"Entonces, ¿cuál es tu plan en este momento?" preguntó un oficial. “Me voy a ahogar. Me voy a ahogar”, respondió Bickings. Un oficial le dijo al hombre que nadara hasta el pilón y Bickings le dijo que “no podía”. “Está bien, no voy a saltar detrás de ti”, dijo el oficial. La mujer, mientras tanto, siguió suplicando a los oficiales que la ayudaran mientras amenazaban con meterla al auto si no se calmaba. “Estoy angustiada porque se está ahogando justo frente a ti y no me ayudas”, dijo la mujer.

El cuerpo de Bickings fue sacado del lago por el equipo de rescate y buceo de Tempe's Fire y fue declarado muerto en el lugar alrededor de las 11:30 am del sábado.

Los funcionarios le dijeron que Bickings estaba evadiendo un arresto debido a las órdenes de arresto que tenía en su contra, pero un portavoz del Departamento de Policía de Tempe le dijo a The News el lunes que Bickings “no estaba siendo detenido ni arrestado en el momento en que entró al agua”.

Los tres oficiales han sido colocados en licencia administrativa no disciplinaria en espera de una investigación.

El portavoz no respondió preguntas sobre si era un protocolo del departamento que los oficiales se negaran a meterse en el agua.