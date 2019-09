EU: Despiden a tres líderes de Navy SEAL tras fallas disciplinarias

SAN DIEGO.- En un movimiento muy inusual, tres altos líderes de un equipo de SEAL fueron despedidos el viernes debido a una pérdida de confianza en sus habilidades de liderazgo solo unas semanas después de que una unidad en Irak fue enviada a casa acusada de agresión sexual y el jefe de pelotón de otra unidad fue condenado por posar con una víctima.

El Comando de Guerra Especial Naval dijo que el Contralmirante Collin Green los alivió porque sus fallas de liderazgo causaron un colapso del orden y la disciplina dentro de dos unidades mientras se desplegaban en zonas de combate.

Los hombres permanecerán en la Marina y no se les acusa de mala conducta.

La Marina no dejó en claro a qué dos unidades se refería, pero nombró a los líderes del equipo que fueron relevados. Son el comandante de la unidad, Cdr. Edward Mason; Oficial Ejecutivo, Teniente Cdr. Luke Im; y el principal líder alistado del equipo, el Jefe Maestro de Comando Hugh Spangler.

La Armada no respondió a las solicitudes que solicitaban comunicarse con los hombres, y The Associated Press no pudo contactarlos para hacer comentarios.

Los despidos se producen solo semanas después de que Green ordenó nuevas reglas para acabar con la fuerza de élite y les dijo a los comandantes "que una parte de esta fuerza está éticamente desalineada con nuestra cultura".

SEAL Team 7 ha enfrentado varias acusaciones de mala conducta en los últimos meses.

En julio, una unidad de SEAL fue enviada a casa desde Irak en medio de acusaciones de que sus miembros estaban bebiendo y un miembro del servicio femenino adjunto a la unidad había sido agredido sexualmente.

El mismo mes, un jurado militar en San Diego absolvió a un Navy SEAL de cargos de asesinato relacionados con la muerte de un prisionero herido en Irak en 2017.

El jefe Edward Gallagher fue declarado culpable de posar para una foto con el cadáver y recomendado para una degradación, lo que afectará su salario y beneficios. La sentencia aún debe ser aprobada por una autoridad superior bajo el sistema de justicia militar antes de que entre en vigencia. Los abogados de Gallagher son atractivos.

Durante esa audiencia, los miembros del pelotón reconocieron que habían instalado un bar en la azotea de la casa donde los SEAL se alojaban en las afueras de Mosul, Iraq. Otros admitieron que también posaron con la víctima.

Después de que Green anunció que estaba investigando los problemas, el jefe del Comando de Operaciones Especiales de EE. UU. Ordenó el mes pasado una revisión ética de sus fuerzas de comando.

El general del ejército Richard Clarke dijo que la revisión se centrará en cómo el comando recluta operadores especiales, cómo educa y entrena a la fuerza y cómo aborda las fallas éticas cuando ocurren.

Green ordenó un sistema de rastreo en el que se les pedirá a los líderes que denuncien el mal comportamiento en un portal interno del Comando de Guerra Especial Naval como una forma de mantener las cosas bajo control. También ordenó que cualquier denuncia de mala conducta contra los suboficiales y cualquier persona de rango superior se le informe directamente.

"La raíz de nuestro problema comienza con los miembros que no corrigen este comportamiento dentro de su esfera de liderazgo y priorizan esta desalineación sobre la lealtad a la Marina y la nación", escribió Green en su memorándum.