EU: Declaran no culpable a ex policía que mató hombre negro

GEORGIA.- Un ex policía de Georgia que disparó fatalmente a un hombre negro desarmado y huido fue absuelto el sábado de homicidio involuntario y homicidio involuntario.

Sin embargo, el jurado encontró a Zechariah Presley culpable de violar su juramento en el cargo en el tiroteo en 2018 de Tony Green, de 33 años, en el condado costero de Camden, cerca de la frontera entre Georgia y Florida.

Presley recibió la orden de ser encarcelado hasta que se dicte sentencia el 18 de octubre. Se enfrenta a una pena de prisión de uno a cinco años.

Presley se sentó en silencio en la mesa de defensa. Los familiares de Green se enjugaron las lágrimas después de leer el veredicto.

El pastor Mack De'Von Knight, a cuya iglesia asistió Green, denunció las absoluciones frente al tribunal y dijo que la evidencia estaba "abierta y cerrada".

"Admitió que mató a Tony Green a sangre fría", dijo Knight. "Para mí, es la temporada de caza del joven negro y estamos siendo abatidos a tiros en las calles y no hay repercusiones, no hay consecuencias para estos oficiales".

Aunque la cámara del cuerpo de Presley grabó su encuentro fatal con Green, la oscuridad y algo que cubría la lente de la cámara oscureció el disparo y los momentos previos. Eso dejó al jurado sopesar el testimonio de la corte de Presley recordando lo que había ocurrido con un relato a veces conflictivo por parte de fiscales e investigadores.

Presley dijo que siguió el auto de Green la noche del 20 de junio de 2018, porque creía que Green conducía con una licencia suspendida. El video de la cámara del tablero mostró a Green conducir el auto fuera de la carretera, luego abrir la puerta y correr. Regresó brevemente al vehículo para agarrar un objeto invisible, luego huyó nuevamente.

Presley persiguió a Green a pie por una calle oscura. Siguió una breve lucha que no se ve en el video. La grabación recogió el chasquido electrificado de Presley Taser, seguido de ocho disparos.

Otro oficial llega después para encontrar a Presley tirado en el suelo. Presley dice que Green había estado encima de él, tratando de agarrar su Taser. Presley luego dice: “Y luego iba por mi arma, y él comenzó a despegar. Y despedí ".

Una autopsia encontró que Green recibió ocho balas: una en el pecho y el resto en la espalda y las caderas. Green también tenía pequeñas cantidades de alcohol, marihuana, cocaína y un tranquilizante en su sistema.

En el estrado de los testigos el miércoles, Presley agregó detalles que no había mencionado anteriormente. Dijo que abrió fuego después de que Green se volvió para mirarlo y extendió un brazo, diciendo que temía que Green tuviera un arma. Los investigadores determinaron que el objeto en su mano era un teléfono celular.

Los abogados de Presley argumentaron que el tiroteo estaba justificado porque Presley creía que su vida estaba en peligro.

"Tony Green no recibió un disparo por delitos menores", dijo la abogada defensora Adrienne Browning en su argumento final el jueves. "Le dispararon por una mala decisión tras otra mala decisión, hasta que la amenaza fue abrumadora y Zech temió por su vida".

Los fiscales dijeron que los miembros del jurado no deberían creer la versión revisada del tiroteo que Presley dio en la corte.

"Cometió un error fatal y fue un error que le costó la vida a un hombre", dijo el fiscal Rocky Bridges sobre Presley en su argumento final. "No tiene que gustarle Tony Green. ... Huyó de la policía, no fue una buena decisión. Pero no estaba armado. No se volvió contra el oficial Presley. No merecía morir ".

El tiroteo de un hombre negro por un oficial blanco provocó protestas de los familiares de Green y otros residentes negros de Kingsland. Argumentaron que un cargo de homicidio involuntario no era lo suficientemente grave para Presley, quien fue despedido después del tiroteo. El gran jurado que acusó a Presley rechazó acusarlo de asesinato.