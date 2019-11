EU: Cada vez más estudiantes buscan ayuda por su salud mental

MARYLAND, Baltimore.- Más estudiantes universitarios recurren a sus escuelas para recibir ayuda con ansiedad, depresión y otros problemas de salud mental, y muchos deben esperar semanas para recibir tratamiento o buscar ayuda en otro lugar mientras las clínicas del campus luchan por satisfacer la demanda, una revisión de Associated Press de más de tres docenas de universidades públicas encontró.

En algunos campus, el número de estudiantes que buscan tratamiento casi se ha duplicado en los últimos cinco años, mientras que la inscripción general se ha mantenido relativamente estable. El aumento se ha relacionado con la reducción del estigma en torno a la salud mental, junto con el aumento de las tasas de depresión y otros trastornos. Las universidades han ampliado sus clínicas de salud mental, pero el crecimiento a menudo es lento y la demanda sigue aumentando.

Las largas esperas han provocado protestas en las escuelas desde Maryland hasta California, en algunos casos luego del suicidio de los estudiantes. Mientras tanto, los centros de asesoramiento del campus luchan con baja moral y alto agotamiento a medida que los miembros del personal enfrentan cargas de trabajo cada vez más pesadas.

"Para ser sincero, es una lucha increíble", dijo Jamie Davidson, vicepresidente asociado de bienestar estudiantil en la Universidad de Nevada, Las Vegas, que cuenta con 11 consejeros autorizados para 30,000 estudiantes. "Es estresante para nuestro personal y nuestros recursos. Lo hemos aumentado, pero nunca hablarás con nadie en el campo de la salud mental que te diga que tenemos suficientes recursos ".

Associated Press solicitó cinco años de datos de la universidad pública más grande de cada estado. Un total de 39 proporcionaron estadísticas anuales de sus clínicas de asesoramiento o centros de salud. Los 11 restantes dijeron que no tenían registros completos o que no habían proporcionado registros cinco meses después de haberlos solicitado.

Los datos muestran que la mayoría de las universidades están trabajando para ampliar sus servicios, pero muchas están muy superadas por la demanda.

Desde 2014, el número de estudiantes que reciben tratamiento de salud mental en esas escuelas ha crecido en un 35%, mientras que la inscripción total creció solo un 5%. Para el año pasado, casi 1 de cada 10 estudiantes acudían en busca de ayuda, pero el número de consejeros con licencia cambió poco, de un promedio de 16 a 19 en cinco años.

En algunos campus, eso equivale a un consejero por cada 4,000 estudiantes, incluso en la Universidad del Valle de Utah. Un grupo de acreditación de la industria sugiere un mínimo de un consejero por cada 1,500 estudiantes, pero pocas de las 39 universidades cumplieron ese punto de referencia.

Cuando Ashtyn Aure se registró en la clínica de salud mental en Utah Valley el año pasado, sufría ataques de ansiedad y no había dormido durante días. Su mente seguía volviendo a los traumas pasados. Cuando pidió ver a un consejero, un miembro del personal le dijo que la lista de espera se extendía por meses. Ella se fue sin buscar ayuda.

“Estaba obviamente angustiado, y ese era el lugar al que se suponía que debía ir. ¿Que haces después de eso? ¿Vas al hospital? ¿Llamas a un amigo? ”, Dijo Aure, de 25 años, quien se graduó este año.

Finalmente, recurrió a su iglesia, lo que la ayudó a encontrar terapia en una clínica externa. "Si no fuera por eso", dijo, "no lo sé".

Las autoridades de Utah Valley dijeron que están trabajando para evitar tales casos. Si el personal sabe que un estudiante está en crisis, dijeron, un consejero puede ver a esa persona en cuestión de minutos. Pero los miembros del personal solo tienen unos momentos para hacer una evaluación.

"Desafortunadamente, historias como esta no son tan infrecuentes", dijo el Dr. William Erb, director senior de servicios de salud estudiantil en Utah Valley. "Capacitamos, revisamos y revisamos estos procedimientos para que situaciones como esta se puedan evitar tanto como sea posible".

En la mayoría de las universidades, los estudiantes que contemplan el suicidio o de otra manera en crisis reciben ayuda de inmediato. A otros se les pide que programen una cita. Para casos que no son urgentes, la espera puede variar de horas a meses, dependiendo de la época del año y el diseño de la clínica.

Muchas escuelas que proporcionaron datos a AP dijeron que lleva semanas obtener una cita inicial. En Utah Valley, los estudiantes esperaron un promedio de más de cuatro semanas el año pasado. En la Universidad de Washington en Seattle, fueron tres semanas. Durante las horas de mayor actividad en el estado de Louisiana, los tiempos de espera se extendieron a cuatro o cinco semanas.

Algunas otras escuelas han adoptado un modelo que proporciona evaluaciones el mismo día en que los estudiantes solicitan ayuda, pero puede llevar semanas recibir tratamiento adicional.

Para algunos estudiantes, esperar es solo un inconveniente. Pero aumenta el riesgo de que algunos jóvenes renuncien a la ayuda por completo, lo que posiblemente permita que sus problemas se agraven.

Los estudiantes de la Universidad Brigham Young llamaron la atención sobre las demoras el año pasado después de que una estudiante se quitó la vida en el campus. Días después del suicidio, se publicó una carta anónima en el centro de asesoramiento describiendo el dilema que enfrentan algunos estudiantes.

“Tengo un terapeuta en el campus, y él es maravilloso y está bien calificado. Pero solo lo veo una vez al mes. Porque tiene demasiados clientes para ver en una semana ”, decía la carta. “Es la historia de muchos de nosotros que apenas llegamos a BYU. Si muriera, ¿cambiaría algo?"

Los estudiantes de la Universidad de Maryland pidieron un cambio el año pasado después de que algunos en el campus dijeron que tenían que esperar 30 días o más para una cita inicial. Los organizadores llamaron a la campaña "30 días demasiado tarde".

"Rápidamente nos dimos cuenta de que había muchas personas en el campus que creían en lo que estábamos haciendo y habían tenido sus propias experiencias", dijo Garrett Mogge, un joven que ayudó a organizar el esfuerzo. “Treinta días pueden ser mucho tiempo. Y una vez que llegas allí, es demasiado tarde para algunas personas ".

Funcionarios de la Universidad de Maryland dijeron que la campaña mostró que era necesario crear conciencia sobre los servicios de crisis disponibles el mismo día en el campus. La escuela también ha contratado consejeros adicionales desde que comenzó la campaña.

Otras escuelas que han recibido peticiones de estudiantes para mejorar la orientación incluyen las universidades de Michigan State, Louisiana State, Columbia y Cornell.

Para casos que no son urgentes, algunos argumentan que esperar no es necesariamente malo, e incluso podría conducir a mejores resultados.

Un estudio reciente encontró mayores reducciones en la ansiedad y la depresión en las clínicas que se centran en proporcionar asesoramiento a los estudiantes a intervalos regulares, un sistema que podría significar esperar a que se abra el número de casos de un terapeuta. Esa práctica se comparó con clínicas que ofrecen ayuda inicial rápida pero no siempre pueden proporcionar un tratamiento de seguimiento de rutina.

El estudio realizado por el Centro de Salud Mental Colegiada de la Universidad Estatal de Pensilvania encontró que priorizar el acceso al tratamiento "puede tener consecuencias negativas significativas para los estudiantes que lo necesitan".

La creciente demanda de atención de salud mental en el campus se ha atribuido a una variedad de factores. El estigma en torno al tema se ha desvanecido, alentando a más estudiantes a obtener ayuda. Los trastornos que alguna vez impidieron a los estudiantes ir a la universidad ya no se consideran una barrera. Algunas personas creen que las redes sociales alimentan la ansiedad, mientras que otras dicen que los estudiantes de hoy simplemente tienen más problemas para lidiar con el estrés.

Los tiroteos masivos, y el miedo que se propagan, también se han sugerido como un factor. La Universidad de Nevada, Las Vegas, experimentó un aumento en la demanda luego de un tiroteo en 2017 en un festival de música del condado cercano que dejó 58 muertos y cientos de heridos.

"Eso realmente aumentó la cantidad de estudiantes que estábamos viendo", dijo Davidson, el jefe de bienestar estudiantil. Más tarde, la escuela contrató a un especialista en trauma y agregó una tarifa de salud mental para estudiantes para contratar más consejeros, entre otras medidas para reducir los tiempos de espera.

Durante años, las encuestas nacionales han encontrado tasas crecientes de ansiedad y depresión entre los estudiantes universitarios. La mayoría de las universidades que proporcionaron datos a AP dijeron que esas condiciones y el estrés eran las quejas más comunes. Algunas escuelas también han visto a más estudiantes luchando con pensamientos suicidas.

El panorama cambiante ha estimulado a muchas universidades a repensar cómo brindan ayuda, incluida la oferta de más opciones de tratamiento a corto plazo. Más estudiantes están siendo dirigidos a terapia grupal o talleres de ansiedad. Los centros de asesoramiento ofrecen yoga, y muchos capacitan a los estudiantes para que se aconsejen unos a otros.

"Estamos reformulando el aspecto de la salud mental en una escuela. No son necesariamente 10 terapeutas sentados en oficinas ", dijo Erb, el director de salud estudiantil de Utah Valley.

La creciente demanda también ha abierto las puertas a las empresas que prometen soluciones. Algunas escuelas han firmado con compañías que ofrecen terapia por teléfono o mediante chats de video. Otros instan a los estudiantes a probar aplicaciones para teléfonos inteligentes.

Pero algunos dicen que los cambios ayudarán poco si las clínicas no tienen suficiente personal. Los consejeros en algunos campus de la Universidad Estatal de California están presionando al sistema para que contrate más personal, incluso a medida que expande los programas de asesoramiento de pares y los talleres de bienestar. Un sindicato de docentes está presionando para alcanzar una proporción de un consejero por cada 1,500 estudiantes. El sistema estima que tiene uno por cada 2.700 estudiantes.

“Algunos estudiantes entran y se los puede ver una vez cada cinco o seis semanas. Están conmocionados, porque eso no es lo que están acostumbrados en el mundo real ", dijo Martha Cuan, consejera de la Universidad Estatal de Stanislaus, uno de los 23 campus del sistema.

Un proyecto de ley estatal que requiere que el sistema establezca una meta para alcanzar la proporción más baja no logró ganar tracción en la Legislatura estatal este año, pero su patrocinador planea reintroducirlo el próximo año. Otros estados que abordan el tema incluyen Illinois, que en agosto aprobó una ley que ordena a las universidades públicas que apunten a un consejero por cada 1,250 estudiantes.

Para muchas escuelas, encontrar el dinero para agregar consejeros es un desafío. Muchas clínicas del campus no cobran a los estudiantes por los servicios y generan poco o ningún ingreso. Un proyecto de ley de 2016 en el Congreso propuso nuevas subvenciones para asesoramiento universitario, pero nunca avanzó a votación.

Algunas escuelas están agregando nuevas tarifas de campus para contratar consejeros o están subsidiando clínicas a través de ingresos de atletismo, como lo hizo recientemente la Universidad de Texas.

En general, el análisis de AP encontró que los presupuestos de asesoramiento de la escuela han aumentado aproximadamente un 25% en los últimos cinco años, pero los niveles varían ampliamente, de más de $ 200 por estudiante en algunos campus a menos de $ 40 en otros.

La forma en que los estudiantes se sienten acerca de los servicios de salud mental del campus es mixta, según una encuesta reciente del Centro de Investigación de Asuntos Públicos AP-NORC. Entre los adultos de 18 a 29 años que han seguido la educación superior, aproximadamente un tercio dijo que las universidades hacen un buen trabajo manejando las necesidades de salud mental, mientras que casi todos dijeron que creen que las escuelas hacen un mal trabajo. Otros 3 de cada 10 dijeron que no es ni bueno ni malo.

La mayoría de los presidentes universitarios dicen que la salud mental es una preocupación creciente, pero carecen de las herramientas para abordarla, según una encuesta separada de jefes de escuelas realizada por el Consejo Americano de Educación. Según la encuesta, dada la financiación ilimitada, la mayoría de los presidentes dijeron que primero contratarían más personal de salud mental.

En cualquier campus, el mayor temor es que un estudiante en extrema necesidad pueda caer por las grietas. Mike y Kim Predmore creen que eso es lo que le sucedió a su hijo, Chris, que estaba luchando como estudiante de primer año en la Universidad Estatal de Illinois en 2014.

Acababa de pasar por una mala ruptura. No hizo el equipo de fútbol. Estaba estresado por la escuela y no estaba durmiendo. Una noche, le envió un mensaje de texto a un amigo y habló sobre el suicidio. Su familia lo persuadió para que visitara el centro de asesoramiento del campus en busca de ayuda.

En una evaluación inicial, Chris Predmore le dijo a un consejero que no estaba pensando en suicidarse pero que quería probar la terapia, según las notas de la visita. Le dijeron que había que esperar en el campus y que debería explorar las clínicas cercanas con sus padres. El nunca lo hizo. Dos días después, se quitó la vida.

Sus padres se han convertido en clientes habituales en un grupo de apoyo para familias de víctimas de suicidio. Otras tres parejas del grupo también perdieron hijos que estaban en la universidad. Los Predmores se preguntan por qué no hay más consejeros y por qué las escuelas no pueden hacer más. A menudo, simplemente se preguntan qué pudo haber sido.

"Creo que si hubieran dicho:" Sí, vamos a llevarte a terapia ", no creo que esté muerto", dijo Kim Predmore. "No lo sé. Nunca lo sabré. Pero creo que habría podido aguantar ".