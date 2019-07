EU: Acusan a general de Fuerza Aérea por mala conducta sexual

WASHINGTON.- El general de la Fuerza Aérea nominado para convertirse en el próximo vicepresidente del Estado Mayor Conjunto se presentó ante el Comité de Servicios Armados del Senado en medio de acusaciones de conducta sexual inapropiada.

La audiencia del martes por la mañana será la primera vez que los senadores interrogarán públicamente al general John Hyten sobre los cargos presentados por su ex ayudante, la coronel del ejército Kathryn Spletstoser. Hyten y Spletstoser se reunieron por separado con senadores en sesiones clasificadas la semana pasada.

La Oficina de Investigaciones Especiales de la Fuerza Aérea revisó el asunto y encontró evidencia insuficiente para acusar a Hyten o recomendar algún castigo administrativo.

Spletstoser le dijo a The Associated Press que Hyten la sometió a una serie de avances sexuales no deseados al besarla, abrazarla y frotarla en 2017 mientras ella era una de sus mejores ayudantes. Ella dijo que lo alejó repetidamente y le dijo que se detuviera, y que él intentó descarrilar su carrera militar después de que ella lo rechazara.

Ella dijo que no informó los incidentes en ese momento para evitar la vergüenza y por temor a represalias. También estaba pensando en retirarse, y creía que Hyten también lo estaba, por lo que concluyó que no representaría un riesgo para ningún otro miembro del servicio.

Spletstoser dijo que se presentó a principios de este año después de la nominación de Hyten, porque no podía vivir con la idea de que podría atacar a otra persona si se le confirmaba el puesto.

El senador James Inhofe, republicano de Okla., Presidente del comité, dijo la semana pasada que tenía la esperanza de avanzar con una votación en el comité posiblemente antes del receso del Senado en agosto.

Otros senadores, sin embargo, han planteado preguntas, deteniendo la nominación de Hyten durante meses y dejando en claro si tiene suficiente apoyo para ser confirmado. Hyten es jefe del Comando Estratégico de EE. UU. Y supervisa las capacidades nucleares de la nación.

La AP informó por primera vez sobre las acusaciones de Spletstoser a principios de este mes. La AP generalmente no identifica a las víctimas de una presunta agresión sexual, pero Spletstoser ha permitido que se use su nombre. Ella todavía está en el ejército y ha pasado a un trabajo diferente.

Funcionarios de la Fuerza Aérea dijeron que los investigadores revisaron 10,000 páginas de documentos, realizaron entrevistas con hasta 50 personas y buscaron todas las pistas, pero no descubrieron evidencia para respaldar las acusaciones de Spletstoser. Pero también dijeron que no encontraron evidencia de que ella estuviera mintiendo.

Los senadores están en una situación difícil. Han criticado constantemente al Departamento de Defensa por su larga y, a veces, infructuosa campaña para disminuir los casos de agresión sexual, mala conducta y acoso en todo el ejército. Y los legisladores criticaron el manejo del departamento de casos de asalto y trataron de revisar en varias ocasiones lo que algunos dicen que es un sistema roto.

Aun así, algunos senadores estaban decididos. El comité planeaba reunirse nuevamente en sesión cerrada el martes temprano antes de la audiencia pública, dijeron los miembros.

"Toda la evidencia respalda que debería ser confirmado", dijo el senador Kevin Cramer, republicano por Nueva York. Llamó a Hyten "un candidato sólido. Todo indica que se ha ganado el derecho de seguir adelante y ser confirmado ".

El senador republicano Josh Hawley de Missouri estaba "inclinándose hacia" apoyar a Hyten, pero continuaba evaluando la situación.

Pero el senador demócrata Richard Blumenthal de Connecticut dijo que "tendría problemas" para confirmar al nominado. La senadora Jeanne Shaheen, demócrata de Nueva York, dijo que estaba esperando recibir noticias del general en el entorno público.

A fines de la semana pasada, más de dos docenas de ex funcionarios de defensa escribieron a los líderes del comité instándolos a considerar completamente la nominación de Hyten y permitir una votación en el piso del Senado.

“No presentamos ningún juicio sobre la investigación; sin embargo, escribimos en nombre del oficial ejemplar que hemos conocido y con el que hemos trabajado ”, dijeron. "Creemos que nuestra nación se beneficiaría enormemente si el General John Hyten fuera confirmado como Vicepresidente".

El grupo que envía la carta incluye varios ex ejecutivos de los laboratorios nacionales que trabajan en temas y proyectos nucleares.