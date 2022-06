Dos trabajadores quedaron atrapados en un tanque lleno de chocolate en la fábrica de Mars Wrigley

PENSILVANIA.- El día de ayer por la tarde dos trabajadores quedaron atrapados en un tanque lleno de chocolate en una fábrica de Mars Wrigley, la compañía que produce M&M’s, Snickers y más.

Los equipos de emergencia acudieron rápidamente. Brad Wolfe, supervisor de comunicaciones del 911 del condado de Lancaster, le dijo a CNN que los bomberos tuvieron que “hacer un agujero en el costado del tanque para sacarlos”.

Un portavoz de Mars Wrigley confirmó este viernes, mediante un comunicado a The Washington Post, que los trabajadores fueron trasladados para recibir una evaluación médica. No obstante, sus condiciones no se han dado a conocer.

Estaban realizando trabajos de mantenimiento

Leni Fortson, representante de la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional (OSHA), que está investigando el incidente, dijo que los trabajadores estaban realizando labores de mantenimiento dentro del tanque cuando quedaron atrapados.

De acuerdo a The Washington Post, aún no está claro exactamente cómo quedaron atrapados ni qué cantidad de chocolate había en ese momento. Algunos medios han señalado que se trataba de chocolate seco.

Fortson explicó que los trabajadores eran empleados de IK Stoltzfus Service Corp., una empresa que proporciona pintura industrial, limpieza y reparación de tanques.