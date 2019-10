Dos muertos y 14 heridos tras tiroteo en fiesta de Halloween en Texas

GREENVILLE, Texas (AP) - Un hombre armado abrió fuego en una fiesta fuera de una universidad cercana en Texas, dejando dos personas muertas y 14 heridas , dijo un sheriff el domingo.



Las autoridades creen que el tirador pudo haber estado apuntando solo a una persona en la fiesta de unas 750 personas en las afueras de Greenville, a 15 millas (24 kilómetros) al suroeste de un campus satélite de la Universidad Texas A&M, y que otros pudieron haber sido disparados al azar, el Sheriff del Condado de Hunt Dijo Randy Meeks.



El tiroteo tuvo lugar alrededor de la medianoche del sábado en lo que Meeks describió como una fiesta de Halloween y fiesta de bienvenida para Texas A&M University-Commerce, aunque las autoridades dijeron que no era un evento sancionado por la escuela.

Meeks describió "caos completo" después de los disparos, con cientos de personas huyendo, incluido el pistolero.

Entre los heridos había cuatro personas que no tenían heridas de bala pero que resultaron heridas en el combate cuerpo a cuerpo.



La policía cree que hubo un tirador masculino que ingresó al lugar por la puerta trasera y comenzó a disparar con una pistola, dijo Meeks. Las autoridades todavía estaban buscando al sospechoso y aún no sabían quién era o no tenían una descripción de él.



Las dos personas asesinadas eran hombres, dijo Meeks, pero no sabía si eran estudiantes de A & M-Commerce. Se cree que cuatro o cinco estudiantes podrían haber estado entre los heridos y estimó que la mayoría de las personas en la fiesta estaban en la adolescencia y tenían poco más de 20 años. Algunos de los asistentes llevaban disfraces.



La noticia del tiroteo se difundió en línea de la noche a la mañana, y muchos compartieron videos gráficos en redes sociales que supuestamente mostraban a víctimas gravemente heridas en el suelo mientras se escuchaban gritos y gritos en el fondo.



Meeks dijo que la fiesta se llevó a cabo en una instalación llamada The Party Venue y que el propietario estaba cooperando con las autoridades. El lugar se encuentra a lo largo de una carretera en una zona rural a unos 4 kilómetros de los límites de la ciudad de Greenville. Meeks dijo que no estaba al tanto de ningún video de vigilancia en el área.



El domingo, afuera del lugar, se esparcieron algunas máscaras de Halloween y otros escombros. Se podían ver charcos de sangre en el suelo.



Un sargento de patrulla y un diputado estaban en el lugar cuando ocurrió el tiroteo, y fueron llamados allí por quejas sobre estacionamiento ilegal, dijo Meeks. Un oficial de policía de Farmersville fuera de servicio también estaba allí, trabajando como seguridad para la fiesta.



Las autoridades estaban interrogando a alguien que parecía estar intoxicado cuando escucharon disparos desde la parte trasera del edificio, dijo Meeks.



Meeks elogió al sargento y al ayudante de patrulla, diciendo que el sargento rápidamente determinó que una de las víctimas de disparos tenía heridas mortales y transportó a esa persona a un hospital, mientras que el ayudante investigó a otros hasta que llegaron los paramédicos.



El tiroteo se produjo cuando Texas A&M University-Commerce, al este de Dallas, celebró el fin de semana de regreso a casa. Según su sitio web, es la segunda universidad más grande del Sistema Universitario de Texas A&M. La escuela fue fundada en 1889 y era conocida por varios nombres, incluida la Universidad Estatal del Este de Texas, antes de unirse al sistema de Texas A&M en 1996.

La universidad tiene alrededor de 6,000 estudiantes de pregrado y 4,000 estudiantes de posgrado.