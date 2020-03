Dos estudiantes hermosillenses varados en Lima por COVID-19

HERMOSILLO, Sonora.- Dos estudiantes hermosillenses se encuentran varados en Lima junto con 20 mexicanos más, que hasta el momento están a la espera de una respuesta de la Embajada Mexicana en Perú para regresarlos a su país.



En un hostal en un barrio poco seguro, sin aire acondicionado y con poco para sus comidas, así se encuentran desde hace cuatro días estos 22 mexicanos, quienes esperan pronto poder regresar a México ante la emergencia sanitaria por el coronavirus.



Bladimir Figueroa y Rafael Corella son estudiantes de Geología de la Unison y desde el 10 de marzo llegaron a Lima, Perú como parte de un intercambio, pero lo que sería como una experiencia académica y cultural se ha convertido en una pesadilla.



“Nosotros llegamos el 10 porque no nos habían cancelado el intercambio, pero se puso peor, fuimos a la Embajada Mexicana porque ya han regresado a 700 mexicanos y nosotros todavía estamos acá”, dijo.



Desde el pasado jueves se han intentado comunicar con la Universidad de Sonora, para ver si pudieran agilizar los trámites con la Embajada, pero han recibido poca respuesta.

“Hablé el jueves, el viernes y no me respondieron hasta este lunes, pero no me resolvieron nada. Aquí es verano estamos a 35° y ni siquiera tenemos un abanico de techo, batallamos mucho por la comida”, platicó Bladimir.



Los vuelos comerciales están suspendidos desde Perú, sólo vuelos humanitarios, a las 21:00 horas comienza el toque de queda y en la zona en la que están, no es muy seguro salir siquiera a la tienda, por lo que exigen a las autoridades mexicanas una pronta respuesta.



Cecilia de los Ángeles, ha sido la portavoz de este grupo de mexicanos, ella está en Lima porque su esposo es peruano, y han buscado regresar a México, pero a pesar de las múltiples llamadas a la Embajada, visitas y llamados a través de distintos medios de comunicación, no lo han logrado.



“Nos han abandonado en un hostal nos pone en riesgo, uno espera que cuando está en el exterior y pasan estas cosas, quien te respalda sea tu Gobierno, pero nos han respaldado más los mismos peruanos”, comentó Cecilia.

Los mexicanos fueron enviados desde hace cuatro días a un hostal ubicado en la zona del Callao, sólo recibieron unos pollos rostizados en el segundo día y 37 pesos mexicanos para cada uno para que coman durante todo un día, además de no contar con accesos a servicios médicos.