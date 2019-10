Donante del Partido Demócrata es acusado por dos muertes por sobredosis

LOS ÁNGELES.- El gran donante político de California Ed Buck fue acusado el miércoles por un gran jurado federal por dos muertes por sobredosis en su apartamento de West Hollywood y acusó de proporcionar metanfetamina a otros tres hombres, uno de los cuales sobrevivió a dos sobredosis.

La acusación dictada en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos acusó a Buck de distribuir metanfetamina que resultó en la muerte de Timothy Dean en enero y Gemmel Moore en 2017. Buck había sido acusado previamente de la muerte de Moore después de su arresto el mes pasado.

Buck, de 65 años, que es blanco y ha dado cientos de miles de dólares a causas demócratas, se aprovechó de hombres vulnerables, la mayoría de ellos negros, algunos de ellos sin hogar y adictos a las drogas, y los presionó para que lo inyectara drogas como parte de un ritual sexual, dijeron los fiscales.

Un abogado defensor dijo anteriormente que Buck, de 65 años, niega un papel en ambas muertes.

Además de incluir un cargo por la muerte de Dean, la acusación agrega cargos de que Buck proporcionó metanfetamina a otros tres hombres, incluido uno que dijo que Buck lo amenazó con una sierra eléctrica en diciembre si no salía de su departamento y otro que tomó una sobredosis dos veces una semana el mes pasado antes de escapar de la casa para obtener ayuda.

La desgarradora cuenta de la última víctima condujo al arresto de Buck, más de dos años después de que los activistas comenzaron a organizar manifestaciones fuera de su departamento de renta controlada y presionaron al fiscal de distrito local para que presentara los cargos en la muerte de Moore, el 26 de julio de 2017.

La madre de Moore y sus partidarios han dicho que Buck recibió un trato favorable debido a su estado y reputación, y que las víctimas fueron ignoradas porque eran hombres negros homosexuales, consumidores de drogas y, a menudo, trabajadores sexuales. Los activistas habían advertido repetidamente que si Buck no se detenía, otros morirían.

Cinco meses después de que el fiscal de distrito del condado de Los Ángeles, Jackie Lacey, se negara a presentar cargos por la muerte de Moore, Dean, de 55 años, fue encontrado muerto el 7 de enero en el piso de la sala de Buck, el mismo lugar donde murió Moore.

El Departamento del Sheriff del Condado de Los Ángeles reabrió el caso después de la muerte de Dean. En julio, la oficina del fiscal de los EE. UU. Tomó el caso después de que los detectives del sheriff se acercaron a un grupo de trabajo federal que investigaba las sobredosis de opioides.

Lacey, que es negra, dijo que la política no jugó ningún papel en su decisión de no procesar a Buck por la muerte de los dos hombres. Ella defendió su decisión y dijo que no había pruebas suficientes para proceder con los cargos de asesinato.

Los cargos federales conllevan una sentencia mínima obligatoria de 20 años si Buck es condenado. Esa pena sería mayor que los cargos estatales por drogas por los que fue arrestado, dijo Lacey.

Buck corrió sin éxito en 2007 para el Ayuntamiento de West Hollywood, que es conocido por su gran comunidad LGBTQ. Ha donado al menos $ 340,000 a campañas y causas demócratas durante muchos años.

Buck, que era un activista contra el SIDA, ganó fama al liderar una campaña de 1987 para destituir al gobernador republicano de Arizona Evan Mecham, quien finalmente fue condenado en un juicio político y expulsado de su cargo.

Buck había sido republicano, pero dijo que cambió la afiliación del partido a Demócrata porque sentía que el Partido Republicano era intolerante con la comunidad gay.

Él le dijo a los periodistas que trabajó como modelo masculino en Europa en su juventud y regresó a Phoenix, donde trabajó para la compañía de un amigo, finalmente lo compró en bancarrota por $ 250,000 y lo convirtió en una ganancia de más de $ 1 millón.

Dijo que se "retiró" a West Hollywood en 1991 a la edad de 37 años y se volvió activo en los esfuerzos de rescate de animales.

Menos de una semana después de su arresto el 17 de septiembre, el propietario de Buck colocó un aviso de desalojo en la puerta de su departamento de renta controlada. Citó su arresto por cargos de drogas y las dos muertes por sobredosis.