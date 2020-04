Donald Trump cree que la enfermedad de Kim era "falsa" y espera que esté bien

WASHINGTON.-El presidente de EU, Donald Trump, aseguró este jueves que la noticia sobre los supuestos problemas de salud del líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, era "falsa" y expresó su deseo de que el dictador esté "bien".



"Tenemos una buena relación con Corea del Norte, tan buena como puede tenerse. Tengo una buena relación con Kim y espero que esté bien", dijo el mandatario en una rueda de prensa en la Casa Blanca.



Además, Trump consideró que la noticia era "falsa" y arremetió contra la cadena CNN, que fue el único medio estadounidense que publicó la información sobre Kim.



"Creo que esa noticia era incorrecta, simplemente lo voy a decir así. El artículo que fue hecho por una cadena (en referencia a CNN) fue incorrecto. Me han dicho que usaron documentos falsos. Eso es lo que he escuchado, era una noticia incorrecta", añadió.



A continuación, el mandatario protagonizó un intercambio tenso con una periodista de la CNN a la que no le permitió formular una pregunta al alegar que formaba parte de las "noticias falsas".



Hasta ahora, Trump se había limitado a decir que su Administración estaba investigando los rumores sobre la salud de Kim y había rechazado confirmarlos o desmentirlos.



Este lunes, CNN y Daily NK, un diario con base en Seúl que cuenta con una amplia red de contactos en el país vecino, informaron de que el líder norcoreano (cuya edad está entre los 36 o 37 años) podría haberse sometido a una operación de corazón y que podría estar en estado grave.



La noticia sobre los posibles problemas de salud apareció después de que los medios norcoreanos no lo mostraran la semana pasada participando en la tradicional visita al mausoleo de Pionyang en el que reposan los restos de su abuelo Kim Il-sung.



EU y Corea del Norte iniciaron en 2018 un proceso de negociación que ha desembocado en dos cumbres entre Trump y Kim: la primera en junio de 2018 en Singapur y la segunda en febrero de 2019 en Hanói, que se cerró sin acuerdo sobre el proceso de desnuclearización.



Posteriormente, en diciembre de 2019, Pionyang anunció que suspendía el diálogo con Washington, aunque la Administración Trump ha seguido intentando conversar.