Donald Trump amenaza con deportar a millones de indocumentados de EU

WASHINGTON (AP) - El presidente Donald Trump amenaza con deportar a millones de personas que viven en Estados Unidos ilegalmente, anunciando un plan que podría ayudar a energizar a sus partidarios justo antes de anunciar formalmente su candidatura a la reelección .



La próxima semana, la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos "comenzará el proceso de eliminar a los millones de extranjeros ilegales que han encontrado ilegalmente su camino a los Estados Unidos", dijo Trump en un par de tweets la noche del lunes.



"Se eliminarán tan pronto como entren", escribió.



Un funcionario de la administración dijo que el esfuerzo se centraría en los más de 1 millón de personas que han sido emitidas órdenes de deportación definitivas por los jueces federales pero siguen en libertad en los EU.



Otros funcionarios de Estados Unidos que tienen conocimiento de los preparativos dijeron que la operación no era inminente y que los funcionarios de ICE no sabían que el presidente haría públicos planes de cumplimiento de la ley en Twitter. Los funcionarios hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a hablar en público.



Es inusual que las agencias de aplicación de la ley anuncien redadas antes de que tengan lugar. Algunos en la administración de Trump creen que las demostraciones de fuerza decisivas, como los arrestos en masa, pueden servir como elementos disuasorios efectivos, enviando un mensaje a quienes estén considerando hacer el viaje a los Estados Unidos de que no vale la pena venir.



El jefe interino de ICE, Mark Morgan, dijo en una entrevista con periodistas a principios de este mes que se iniciarían acciones de cumplimiento que incluirían la deportación de familias y que se haría de manera humana.



Trump ha amenazado con una serie de acciones cada vez más drásticas, ya que ha intentado frenar el flujo de migrantes centroamericanos que cruzan la frontera sur, lo que se ha incrementado dramáticamente bajo su vigilancia. Recientemente, rechazó la amenaza de imponer aranceles a México luego de que el país acordara enviar a su guardia nacional y aumentar la coordinación y los esfuerzos de cumplimiento.



Un alto funcionario mexicano dijo el lunes que, hace tres semanas, alrededor de 4 mil 200 migrantes llegaban a la frontera de los EU ahora ese número se ha reducido a unos 2 mil 600.



La inmigración fue un tema central de la campaña de Trump en 2016 y se espera que lo martillee mientras intenta impulsar su base hacia la campaña de 2020.



Trump lanzará formalmente su oferta de reelección este martes por la noche en un mitin en Orlando, Florida, un estado que es crucial para su camino de regreso a la Casa Blanca.