Donald Trump: Usar inyecciones de desinfectante para tratar el covid-19 era sarcasmo

WASHINGTON.-El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que sus comentarios sobre el uso de inyecciones de desinfectante para tratar el covid-19 eran sarcásticos.

El día de ayer Trump sugirió que el gobierno debería estudiar llevar "luz dentro del cuerpo" como un posible tratamiento, que según él podría hacerse "a través de la piel" o de alguna otra manera".

El presidente también pareció cuestionar si el desinfectante podría usarse para tratar a pacientes con coronavirus.

"¿Hay alguna manera de que podamos hacer algo así, mediante inyección en el interior o casi una limpieza", declaró Trump.

Las autoridades sanitarias de Nueva York se han unido este viernes a las voces que han mostrado su rechazo a las sugerencias del presidente de EU, Donald Trump, de usar inyecciones de "desinfectantes" para tratar la infección por coronavirus.



"Bajo ninguna circunstancia los desinfectantes o productos de limpieza deben ser usados para tratar o prevenir el COVID-19", advirtió en un tuit el Departamento de Salud del estado de Nueva York.



Escribe un mensaje "No existe un producto aprobado por la Administración de Drogas y Alimentos (FDA) para prevenir o tratar el COVID", aclara además el departamento.



Las declaraciones del mandatario han provocado una reacción en cadena de los responsables del cuidado médico de millones de estadounidenses, de médicos e incluso del fabricante de uno de los principales desinfectantes usados en millones de hogares, sobre todo, durante el azote de la pandemia.



Durante la rueda de prensa diaria sobre el coronavirus en la Casa Blanca, Trump sugirió que el virus podría ser tratado con inyecciones de desinfectante y también que los pacientes podrían ser sometidos a un tratamiento de luz ultravioleta.



El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, también hizo oír su voz contra la receta del presidente para combatir la pandemia durante su rueda de prensa diaria.



"La gente necesita oír de un doctor, no de alguien a quien parece no importarle para nada la ciencia", advirtió De Blasio antes de dar paso a la responsable local de sanidad, Oxiris Barbot.



Barbot, por su parte, aseguró que "introducir en el cuerpo uno de estos productos, ya sea por ingestión, inyección o aplicación sobre la piel, es dañino", y recordó que ya hay gente que ha "malinterpretado" información sobre tratamientos contra COVID-19 e ingerido cloroquina que era de uso para acuarios.