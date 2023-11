Donald Trump: "Biden ha convertido a Estados Unidos en el vertedero del mundo"

El expresidente Donald Trump se arremetió en un foro conservador en Florida contra Joe Biden, acusándolo de convertir a Estados Unidos en una "república bananera".

Trump afirmó que, si regresa a la Casa Blanca, su principal tarea será detener la "invasión en la frontera sur" por parte de migrantes.

En su discurso en la "Cumbre de la Libertad", Trump criticó a Biden y la situación en la frontera con México como temas centrales. Trump lidera las encuestas de las primarias republicanas con una gran ventaja.

Aseguró que "están viniendo por cientos de miles, incluso de China y de países a los que combatimos en el Medio Oriente (...) y están destruyendo nuestro país", de lo que culpó a la "catastrófica debilidad de Biden", al que ridiculizó y despreció de forma continua.

Aludió directamente a la responsabilidad de Irán en el ataque terrorista de Hamás a Israel y aseguró que la violaciones, torturas y asesinatos de mujeres, niños y hombres israelíes a manos de sus milicianos del grupo islamista palestino nunca hubiera pasado bajo su gobierno.

¿Saben por qué? Porque cuando yo era presidente Irán estaba roto (...) No extendían en terror porque no podían. No tenían dinero (...) Nosotros no tuvimos terror ni problemas en cuatro años", afirmó.