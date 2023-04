Disparan a niña, sus padres y a un vecino después de que una pelota cayera al patio de un hombre: sospechoso prófugo en Carolina del Norte

CAROLINA DEL NORTE.- Un hombre de Carolina del Norte habría disparado a una familia y a un vecino después de que una pelota de baloncesto entrara en su propiedad. El sospechoso, quien también fue acusado de agredir a su novia con un martillo en diciembre, está siendo buscado por las autoridades locales y federales, según reporta abc news.

El Departamento de Policía del Condado de Gaston informó que recibieron una llamada al 911 a las 19:44 horas en la que alertaban de un tiroteo en la zona. Después de la investigación, se descubrió que Robert Louis Singletary, de 24 años, había causado graves heridas a un hombre adulto y a una niña menor de edad. Además, se informó que una mujer resultó herida por una bala que rozó su cuerpo, mientras que un segundo hombre adulto también recibió un disparo.

Según los vecinos entrevistados por el medio WSOC, el tiroteo ocurrió después de que una pelota de baloncesto llegara al patio de Singletary desde un grupo de niños jugando en la calle. Se dice que Singletary disparó su pistola primero contra un vecino antes de dirigirse hacia William y Kinsley White, padre e hija de 6 años, quienes fueron trasladados a un hospital local después de resultar heridos.

Los miembros de la familia dijeron que William intentó protegerlos, pero fue alcanzado por un disparo en la espalda. Su pareja Ashley Hilderbrand afirmó que Singletary amenazó con matar a su esposo y su hija.

¿Por qué disparaste a mi papá y a mí? ¿Por qué disparaste al papá de un niño?" fueron las preguntas que Kinsley hizo en una entrevista emotiva, mientras se podían ver puntos en su mejilla donde los fragmentos de bala la habían alcanzado, cita de abc news.

Sigue prófugo con varias órdenes de arresto

Singletary tiene varias órdenes de arresto por parte de la Policía del Condado de Gaston que lo acusan de cuatro cargos de intento de asesinato, dos cargos de agresión con un arma mortal y un cargo de posesión de un arma de fuego por un delincuente.

El sospechoso enfrenta otra acusación separada de agresión a su novia en diciembre. Según un comunicado de prensa, Singletary habría atacado a su novia con un pequeño martillo, causándole una hemorragia en la cabeza.

Por ahora, Singletary todavía no ha sido capturado, sin embargo, se ha unido al esfuerzo de búsqueda el Grupo de Trabajo de Fugitivos Regionales de los U.S. Marshals. El jefe de la Policía del Condado de Gaston, Stephen M. Zill, hizo una declaración diciendo que no tolerarán este tipo de violencia en su comunidad.7

Autoridades buscan a Robert Louis Singletary. Foto de WSOC.