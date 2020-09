Diputado japonés fue sorprendido viendo un video de cocodrilos en plena sesión; pidió disculpas públicas al pueblo de Japón

JAPÓN.- Luego de que se hiciera viral en las redes sociales una imagen en que se le puede ver viendo un video de cocodrilos en plena sesión, un diputado japonés pidió disculpas y se justificó con que era un anuncio publicitario y volteó a verlo solo unos segundos, como se informó en SoraNews24.

Se trata del político Hirai Takuya, representante del Distrito 1 de la prefectura de Kagawa, quien en mayo pasado fue sorprendido viendo un video de cocodrilos mientras uno de sus compañeros daba su discurso en la Cámara Baja del Órgano Supremo Legislativo del País, la Dieta Nacional.

Supuestamente el legislador estuvo viendo el video durante nueve minutos y causó controversia entre la población de su país, ya que alegaban que no pagaban impuestos para que los políticos fueran a perder el tiempo, entre otros comentarios, pero Takura pidió disculpas públicas el martes pasado, cuando la información salió a la luz.

Pido disculpas. Mis acciones fueron imprudentes. Tomé asiento, encendí mi tableta y había un anuncio mostrando a un cocodrilo que cruzaba una calle de un campo de golf. Si el video hubiese sido de otra cosa que no fuese un cocodrilo, no creo que hubiera pasado tanto tiempo viéndolo, pero me gustan los cocodrilos", explicó.