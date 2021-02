"Dios, no puedo respirar", por escalofriante llamada al 911 buscan tráiler con migrantes en Texas

SAN ANTONIO, Texas.- Una persona fue puesta bajo custodia federal este viernes mientras continúa la investigación sobre una misteriosa llamada de tráfico de personas al 911 en Texas, informaron funcionarios federales.

"No se pudo proporcionar más información", indica una declaración del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EU, mensajes a la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos en San Antonio solicitando más detalles no fue respondido de inmediato el viernes.

Las autoridades federales, estatales y locales de Texas han estado buscando un camión cisterna días después de que una persona que llamó al 911 en el área de San Antonio informara que decenas de personas estaban atrapadas en su interior. La persona que llamó dijo el lunes que se estimaba que había 80 personas dentro del tanque del camión, generalmente utilizado para transportar líquidos o gases que pueden ser peligrosos, y que no podían respirar.

"La investigación aún está en curso ya que los agentes están siguiendo las pistas para promover el caso y garantizar la seguridad de las personas", dijo el comunicado de ICE.

Gritos escalofriantes en llamada al 911

Los gritos y gemidos de otros migrantes se podían escuchar en el escalofriante 911.

Durante la llamada, la despachadora de habla hispana le preguntó al hombre, '¿ve algo?' como el llanto se escucha en el fondo.

'No, no, no podemos ver nada', respondió el migrante en español. "Dios, no tenemos oxígeno".

Luego, el operador le preguntó al hombre si estaban en una carretera y él respondió: 'Sí, escucho autos'.

Durante la conversación con el Departamento de Policía de San Antonio y la Oficina del Sheriff del condado de Bexar, la persona que llama dice que algunos de los migrantes habían muerto.

Durante la grabación del 911, el hombre dice que él y los migrantes desconocen quién conduce el camión cisterna.

Cuando se le preguntó si alguien más tenía un teléfono celular, el hombre gritó: 'Ayúdame Dios santo, ayúdame'.

La llamada telefónica se interrumpe poco después.

Capta videovigilancia

El video de vigilancia obtenido por la afiliada de San Antonio Fox, KABB, muestra lo que parece ser un camión cisterna blanco que contrabandea a los migrantes en la Interestatal 35 antes de que se detenga por completo al costado de la carretera el lunes por la noche.

La camioneta, que en el video está acompañada por una camioneta negra, se detiene por segunda vez antes de que finalice el metraje.

Un portavoz del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EU le dijo a DailyMail.com en un correo electrónico que la agencia estaba al tanto del incidente.

'Investigaciones de Seguridad Nacional [HSI] está investigando un incidente junto con socios locales de aplicación de la ley con respecto a un posible evento de tráfico de personas. "No se pueden dar más detalles en este momento ya que el asunto sigue en curso".

El alguacil del condado de Bexar, Javier Salazar, le dijo a KABB, afiliada de Fox, que duda que los traficantes de personas hubieran hecho algo para salvar las vidas de los migrantes enfermos.

"Es desgarrador escucharlo porque claramente detrás de la persona que llama, en el fondo, se puede escuchar a otros en el automóvil, en el remolque y también gritan pidiendo ayuda", dijo.

Apuesto mucho dinero a que si los contrabandistas encuentran a alguien en la parte trasera de ese tráiler que está muy, muy enfermo, como resultado de las condiciones a las que estuvieron expuestos o incluso muerto, lo correcto ', agregó Salazar. 'Van a arrojar un cuerpo o van a abandonar a alguien en un hospital, tal vez. Ciertamente no van a hacer lo correcto '.