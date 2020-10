Día Mundial de la Alimentación: ¿Cuántas personas sufren hambre?

HERMOSILLO, Sonora.- En el mundo hay 690 millones de personas que pasan hambre, equivalente al 8.9% de la población, según datos de la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur). Es decir, por cada 100 personas, hay 9 que atraviesan por este problema.

Desde 1979, cada 16 de octubre se celebra el Día Mundial de la Alimentación, como un llamado para que los alimentos saludables lleguen a todo el mundo. Y en tiempos de pandemia, esta urgencia es más grande que nunca.

De acuerdo con la misma Acnur, la crisis generada por el Covid-19 podría alcanzar cifras alarmantes en la alimentación: Se estima que de 135 millones de personas que viven con hambre aguda, podría llegar a más de 250 millones a finales de este año.

El organismo refiere que en el mundo se producen los alimentos más que suficientes para toda la población, el problema está en el desequilibrio y la falta de acceso.

“El hambre, la obesidad, el cambio climático, el desperdicio de alimentos y la falta de seguridad para los trabajadores de la cadena alimenticia son sólo algunos de los problemas que evidencian este desequilibrio”, cita la Agencia.

Además, las expectativas no son optimistas, añade la Acnur. Con la tendencia actual no sólo no se alcanzará el Objetivo de Desarrollo Sostenible de Hambre Cero para 2030, sino que la cantidad de personas afectadas para ese año superará los 840 millones.

Este es un escenario alarmante, incluso sin tener en cuenta los impactos potenciales de la pandemia Covid-19”, puntualiza el organismo mundial.

EL PANORAMA NACIONAL

En México, las cifras más recientes del Inegi indican que en 2018 el 47% de los hogares del País, es decir, unos 16.2 millones de viviendas, tuvieron alguna dificultad para satisfacer las necesidades alimentarias.

Por estados, los que reportaron mayores problemas para abastecerse fueron:

Guerrero: 73%.

Tabasco: 73%.

Oaxaca: 67%.

Chiapas: 66%.

Veracruz: 63%.

La alimentación es el principal rubro de gasto en los hogares mexicanos, se estima que en promedio el 35% del recurso se destina a alimentos, bebidas y tabaco.