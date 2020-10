Detienen ensayo de anticuerpos contra Covid-19 de Eli Lilly, por preocupaciones de seguridad

WASHINTON.-Eli Lilly reveló que la inscripción de participantes en un ensayo clínico de su tratamiento con anticuerpos para Covid-19 se ha detenido debido a un posible problema de seguridad.

La junta de monitoreo de seguridad de datos independiente recomendó pausar la inscripción en la prueba patrocinada por el gobierno de Estados Unidos, dijo una portavoz de la compañía en un comunicado enviado por correo electrónico.

La empresa no proporcionó ninguna información sobre lo que provocó que el panel de datos recomendara la pausa.

"Lilly apoya la decisión del DSMB independiente de garantizar con cautela la seguridad de los pacientes que participan en este estudio", declaróla portavoz Kathryn Beiser.

Las acciones de Eli Lilly cayeron hasta un 3,3% en las operaciones de la tarde del martes en Nueva York.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el cóctel experimental de la farmacéutica Regeneron y Eli Lilly que le administraron para la Covid-19 es "lo más increíble" que ha visto en su vida.

"Sabe, yo no estaba en la mejor forma física. Un día después estaba bien, puede que no perfecto pero bien, pero un par de días más tarde, ahora estoy libre (de coronavirus). Sabe, ahora me siento perfecto, no estoy tomando nada, sabe, estoy fuera del régimen que me dieron pero fue sobre todo este medicamento", indicó Trump que hace una semana anunció que había contraído la COVID-19.

Por ese motivo señaló que su Administración iba a mandar el cóctel experimental de Regeneron y el de la farmacéutica Eli Lilly "a todos los hospitales" de EU: "Voy a conseguir que los aprueben realmente muy rápido", subrayó.

Y siguió: "Es la cosa más sorprendente, no es Remdesivir, puede que ayude un poco, pero Remdesivir no es lo mismo. Esto es tan bueno, eliminó al virus".

En otro momento de la entrevista, el mandatario aseguró que el cóctel que le han dado es incluso mejor que la futura vacuna.