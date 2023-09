Detienen a un sospechoso del asesinato de la leyenda del rap Tupac Shakur, ocurrido en 1996

Getty Images El asesinato de Tupac Shakur ocurrió en septiembre de 1996.

El caso del asesinato del rapero estadounidense Tupac Shakur, que ha sido un misterio sin resolver desde que ocurrió en 1996, tuvo un notable avance este viernes.

La policía de Las Vegas detuvo a un hombre, al que acusan de ser el responsable de la muerte de la leyenda del hip-hop, quien recibió cuatro disparos en un tiroteo ocurrido en esa ciudad del oeste de EE.UU.

La identidad del asesino ha sido desconocida hasta la fecha.

Pero este viernes, un hombre identificado como Duane "Keffe D" Davis fue acusado formalmente por un gran jurado en Nevada de un cargo de asesinato con arma mortal.

Shakur tenía sólo 25 años en el momento de su muerte.

El misterio de su muerte ha desconcertado a los investigadores durante casi tres décadas.

El “comandante”

El fiscal Marc DiaGiacomo describió a Davis como el "comandante en el terreno" que "ordenó la muerte" de Shakur, según un reporte de la cadena CBS News, socia de la BBC en Estados Unidos.

Davis, de 60 años, fue arrestado la mañana de este viernes mientras caminaba cerca de su casa, añadió el fiscal.

La policía lo considera el "líder y pistolero" de la pandilla callejera South Side Compton Crips, así como uno de los últimos testigos vivos de aquel tiroteo.

Davis ha admitido en múltiples ocasiones, incluso en sus memorias de 2019, Compton Street Legend, que estaba en el automóvil desde el que fueron realizados los disparos.

"Hay una gran presunción de que él es responsable del asesinato de Tupac Shakur y será declarado culpable de asesinato con el uso de un arma mortal", dijo el jefe de la policía metropolitana de Las Vegas, Kevin McMahill.

El 13 de septiembre de 1996, Shakur murió luego de una semana hospitalizado por los cuatro disparos que recibió cuando estaba en su automóvil en un semáforo en rojo en Las Vegas.

En una conferencia de prensa este viernes, la policía explicó que una pelea en un casino en la que estuvieron involucrados Tupac y el sobrino de Davis, Orlando Anderson, pudo haber sido el motivo del tiroteo.

La muerte del rapero, uno de los más aclamados del hip-hop hasta entonces, ha inspirado varios documentales.

“Tupac fue un rapero, poeta y actor prolífico... sus letras hoy en día todavía sirven como modelo para la cultura y la sociedad. Por eso su muerte siempre ha estado presente durante tanto tiempo entre nosotros", señaló.

En el momento de su muerte, Shakur sostenía una rivalidad con otro rapero, Biggie Smalls, quien fue asesinado a tiros seis meses después, en marzo de 1997.

La competencia en el hip-hop entre la costa este y la costa oeste definió el género en EE.UU. a mediados de la década de 1990.

Shakur había firmado con la productora Death Row Record, en Los Ángeles, mientras que Smalls estaba representado por Bad Boy Records, en Nueva York.

El éxito de “2Pac”

Shakur, uno de los artistas con mayores ventas de todos los tiempos, fue un símbolo de la cultura gangsta-rap de la década de 1990.

Tras su muerte, se convirtió en un icono de la cultura del hip-hop en EE.UU..

Criado por su madre en Baltimore, Shakur encontró la manera de salir adelante gracias a su amor por la música y las rimas del hip-hip, algo que eventualmente lo alejaría del camino del crimen.

Shakur, cuyo nombre artístico era “2Pac”, hizo su debut discográfico en el sencillo Same Song del álbum Digital Underground (1991).

Vendió más de 75 millones de discos en todo el mundo y conquistó las listas de éxitos como temas como California Love, All Eyez On Me y Changes.

También tuvo éxito actuando en películas como Juice, Poetic Justice, Above The Rim, Gridlock'd y Gang Related.

En junio de este año, el rapero recibió una estrella póstuma en el Paseo de la Fama de Hollywood en Los Ángeles.

BBC

Recuerda que puedes recibir notificaciones de BBC News Mundo. Descarga la última versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.