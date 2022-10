Despiden a trabajadora que usó una máscara para asustar a niños en guardería de Mississippi

MISSISSIPPI.-La trabajadora de una guardería de Mississippi, Estados Unidos, pidió disculpas luego de ser despedida tras aparecer en un video a principios de esta semana asustando a niños que se portaban mal y no limpiaban mientras vestía una máscara de Halloween.

La mujer, que se refirió a sí misma como CeeCee, compartió un video en Facebook donde explicó lo sucedido con los menores y el motivo por el cuál usó la máscara para asustarlos.

No quería hacerle daño a nadie y no fue con mala intención. Los profesores me preguntaron si podía hacerlo o si ellos podían usar la máscara para hacer que sus alumnos pusieran atención en clase o limpiaran… no soy una abusadora de menores”, dijo CeeCee.

Compañeros sabían su plan, pero no el dueño de la guardería

CeeCee entró a trabajar a la guardería desde hace casi cuatro años, desde que tenía 16, y comentó que todos sus compañeros sabían su plan, menos el propietario del lugar.

“No entre ahí con la intención de traumatizar a los niños, incluso algunos de ellos rieron, lloraron o me miraron fijamente”, detalló.

La mujer indicó que esos niños “eran su vida” y que probablemente nunca volverían a poner un pie en una guardería.

Acción de asustar fue inapropiada

CeeCee declaró que compró la máscara en una tienda para asustar a sus compañeros y posteriormente se usó de manera inapropiada.

“Pero lo que ustedes no vieron fue que después salí del salón, me quité la máscara y al volver les dije ‘CeeCee tiene al monstruo y no va a volver’ y entonces me abrazaron”, dijo.

“Ellos sabían que era yo y tuvieron esa reacción porque son niños, eso es todo”, agregó.

Por su parte, una de las madres de la guardería pidió dejar de compartir el video, de amenazar a CeeCee y de calumniarla, mientras tanto, otros padres de familia se mostraron preocupados por cómo reaccionarían sus hijos tras esta situación.