Despiden a John Lewis, activista racial, incluidos 3 ex presidentes de EU

WASHINGTON, D.C.- John Lewis fue llorado, venerado y celebrado el jueves en la Iglesia Bautista Ebenezer de Atlanta, un lugar sagrado para muchos de los que ayudaron a dar forma a la historia de los derechos civiles.

El arco del legado de activismo de Lewis estuvo una vez más relacionado con el ex pastor de Ebenezer, Martin Luther King Jr., cuyos sermones descubrió Lewis mientras escaneaba el dial de la radio como un niño de 15 años que crecía en la entonces segregada Alabama.

King continuó inspirando el trabajo de Lewis por los derechos civiles durante los siguientes 65 años mientras luchaba contra la segregación durante marchas a veces sangrientas, el autobús Greyhound "Freedom Rides" en el sur y más tarde durante su larga permanencia en el Congreso de los Estados Unidos.

Lewis murió el 17 de julio a la edad de 80 años.

El ex presidente Barack Obama asistió al funeral del jueves y se esperaba que se dirigiera a los dolientes. El ex presidente Bill Clinton y el ex presidente George W. Bush y la ex primera dama Laura Bush también estaban en la iglesia.

"Aquí yace un verdadero patriota estadounidense que arriesgó su vida por la esperanza y la promesa de la democracia", dijo el pastor principal de Ebenezer, el reverendo Raphael Warnock, a la congregación cuando comenzó el funeral.

Una de las hijas de King, la reverenda Bernice King, dirigió a la congregación en oración: "Continuaremos teniendo problemas mientras nos concedas el aliento para hacerlo", dijo.

Fuera de Ebenezer, cientos se reunieron para ver el servicio en una gran pantalla afuera de la iglesia. Algunos cantaron la canción gospel "We Shall Overcome".

Cuando Lewis tenía 15 años, escuchó los sermones de King en WRMA, una estación de radio en Montgomery, Alabama, recordó en una entrevista para el Programa de Historia Oral del Sur.

"Más tarde lo vi en muchas ocasiones en Nashville mientras estaba en la escuela entre 1958 y 61", dijo Lewis. "En cierto sentido, él era mi líder".

King fue "la persona que, más que ninguna otra, continuó influyendo en mi vida, quien me hizo quien era", escribió Lewis en su autobiografía de 1998, "Walking with the Wind".

Para el verano de 1963, Lewis se dirigía a miles de personas durante la Marcha en Washington, hablando poco antes de que King pronunciara su discurso "Tengo un sueño". Luego habló sobre los negros golpeados por la policía y encarcelados, temas que resuenan vívidamente en los tiempos de hoy.

"Mis amigos, no olvidemos que estamos involucrados en una revolución social seria", dijo Lewis a la gran multitud en el centro comercial Washington.

"A los que han dicho:" sean pacientes y esperen ", les hemos dicho durante mucho tiempo que no podemos ser pacientes", agregó. “¡No queremos nuestra libertad gradualmente, pero queremos ser libres ahora! Estamos cansados. Estamos cansados de ser golpeados por policías. Estamos cansados de ver a nuestra gente encerrada en la cárcel una y otra vez ”.

En 1965, Lewis fue golpeado por soldados del estado de Alabama en la ciudad de Selma en lo que se conoció como "Domingo Sangriento".

El domingo pasado, su ataúd fue llevado a través del puente Edmund Pettus en Selma. La carreta rodó sobre una alfombra de pétalos de rosa en el puente que cruza el río Alabama. En el lado sur del puente, donde Lewis fue atacado por los oficiales de la ley, los miembros de la familia colocaron rosas rojas sobre las que el carro rodó, marcando el lugar donde Lewis derramó su sangre y sufrió una lesión en la cabeza.

Lewis fue galardonado con la Medalla de la Libertad por el primer presidente negro de la nación en 2011.

Pasó más de tres décadas en el Congreso, y su distrito incluía la mayor parte de Atlanta.

Poco antes de morir, Lewis escribió un ensayo para The New York Times y solicitó que se publicara el día de su funeral. En el artículo publicado el jueves, Lewis recordó las enseñanzas de King:

"Dijo que todos somos cómplices cuando toleramos la injusticia", escribió Lewis. “Dijo que no es suficiente decir que mejorará poco a poco. Dijo que cada uno de nosotros tiene la obligación moral de ponerse de pie, hablar y hablar ".

"Aunque puede que no esté aquí contigo, te insto a que respondas al llamado más elevado de tu corazón y defiendas lo que realmente crees", agregó Lewis. “En mi vida he hecho todo lo posible para demostrar que el camino de la paz, el camino del amor y la no violencia es el camino más excelente. Ahora es tu turno de dejar sonar la libertad.

Cuando el funeral estaba a punto de comenzar el jueves por la mañana, Kristina Watkins Mormino, una profesora de 50 años que vive en el distrito congresional de Lewis, estaba afuera de la iglesia con su hijo James de 11 años. Hablaron de la pasión de Lewis por votar.

"Para nuestra familia, votar es de suma importancia", dijo Mormino, quien es negro.

"El hecho de que él continuara yendo al puente en Selma, eso me recuerda que cada vez que las cosas son difíciles, simplemente continúe", agregó su hijo James.