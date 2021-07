Víctimas de derrumbes relatan cómo sobrevivieron días entre los escombros

SURFSIDE, Miami. - El alcalde de Surfside, Charles Burkett, es uno de los muchos que lideran incansablemente la carga en el sitio de Champlain Towers South.

Hace unos días, Burkett recordó a una mujer que pudo sobrevivir 17 días enterrada después del colapso de una fábrica de ropa en Bangladesh en mayo de 2013. Más de mil personas murieron en esa tragedia.

De acuerdo con las publicaciones de los medios de comunicación en ese momento, Reshma Begum, entonces de 19 años, dijo a los rescatistas que mordisqueó un paquete de galletas que había comprado para el desayuno antes del trabajo y que los rescatistas dejaron caer botellas de agua a los escombros.

En otro lamentable hecho, los sobrevivientes del terremoto de 7.0 que sacudió Haití el 12 de enero de 2010. Más de 300 mil personas murieron en el desastre, pero un hombre pudo resistir durante casi un mes bajo los escombros. El vendedor de arroz Evans Monsignac, entonces de 27 años, sobrevivió milagrosamente 27 días después de quedar atrapado en su puesto en el mercado de La Saline en Puerto Príncipe. Fue rescatado el 8 de febrero por voluntarios del Ejército de Salvación.