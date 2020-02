Derriten Michelle y Barack Obama con mensajes de San Valentín

WASHINGTON, D.C.- Barack Obama, expresidente de Estados Unidos, derritió las redes sociales este 14 de febrero con la publicación de su mensaje del Día de San Valentín para Michelle Obama.

“Feliz Día de San Valentín a mi compañera de baile por siempre, @MichelleObama”. Acompañó el mensaje de una fotografía donde ambos bailan sonrientes.

Por su parte, Michelle Obama dedicó su mensaje de San Valentín para toda su familia. Publicó una imagen donde aparecen Barack, Malia y Sasha formando ángeles en la nieve y escribió: “Feliz día, mis amores. Ustedes me hacen sentir calor aún en los días más fríos”.

Michelle y Barack Obama se conocieron en 1989 cuando éste realizaba una pasantía en la empresa donde ella trabajaba, el bufete de abogados Sidley Austin en Chicago.

Michelle era su jefa. Le asignaron a Obama porque ambos habían estudiado en Harvard, según dijo la exprimera dama al medio ABC.

Pero que Michelle fuera su mentora no impidió que Obama le pidiera una cita. Comenzaron a salir por las tardes y a enamorarse. “Mostró todas sus facetas: era moderno, vanguardista, con gran bagaje cultural, sensible, paciente”, dijo Michelle a The Telegraph.



Cuando Barack Obama por fin terminó sus prácticas, entablaron una relación. Se comprometieron en 1991, se casaron un año después y su matrimonio perdura hasta ahora.

“Barack no prometió riquezas, soólo una vida que sería interesante. Esa es promesa que cumplió”, recuerda.

El año pasado, Michelle Obama celebró el Día del Amor y la Amistad con una lista de reproducción en Spotify llena de canciones románticas, entre las que se encuentran “Forever Mine” de Andra Day, “Stand by me” de Ben E. King y “At last” de Etta James.



Con información El Universal.