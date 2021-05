Derek Chauvin, expolicía asesino de George Floyd, pide un nuevo juicio

LOS ÁNGELES.- Derek Chauvin, el expolicía que asesinó a George Floyd en mayo del año pasado, presentó este martes una moción para solicitar un nuevo juicio por este caso, tras ser condenado de tres cargos el pasado 20 de abril.

La moción, interpuesta por el abogado defensor Eric Nelson en un tribunal de Mineápolis (Minesota), argumenta que durante el juicio contra Chauvin hubo un "abuso de discreción que privó al acusado de un juicio justo, mala conducta del fiscal y del jurado, errores de derecho en el juicio y un veredicto contrario a la ley".

La publicidad aquí era tan penetrante y tan perjudicial antes y durante este juicio que equivalía a un defecto estructural en el proceso", escribió Nelson.

Según el letrado, los fiscales cometieron faltas de conducta como "menospreciar a la defensa, dar fe de manera inapropiada y no preparar adecuadamente a sus testigos".

Chauvin, de 45 años, fue declarado culpable de asesinato involuntario en segundo grado, penado con hasta 40 años de cárcel; asesinato en tercer grado, con una condena máxima de 25 años, y homicidio involuntario en segundo grado, que acarrea hasta 10 años de privación de libertad y una multa económica de 20 mil dólares.

El exagente fue grabado en video arrodillado durante más de nueve minutos sobre el cuello de Floyd, quien estaba esposado e inmovilizado boca abajo en el suelo y suplicaba: “No puedo respirar”.

Durante el juicio, Nelson aseguró al jurado que Chauvin “no usó fuerza ilegal a propósito”. “Esto no fue un estrangulamiento”, dijo, y justificó las acciones de Chauvin y los otros policías que mantuvieron a Floyd en el suelo.

Según Nelson, la enfermedad cardíaca de Floyd y su consumo de drogas fueron factores decisivos: “Están tratando de convencerlos de que la enfermedad cardíaca del señor Floyd no jugó ningún papel (…) No estoy sugiriendo que esto fue una muerte por sobredosis (...), pero es absurdo decir que esto no incidió”.

La sentencia contra Chauvin se anunciará el próximo 16 de junio sobre las 13:30 hora central (18:30 hora GMT), según una notificación de la corte del condado de Hennepin (Minnesota), donde fue juzgado Chauvin.