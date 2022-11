Denuncian de racista a restaurante de lujo de Nueva York

CIUDAD DE MÉXICO.- Restaurante de lujo de Nueva York es denunciado por presunto racismo hacia personas de origen asiático.

El establecimiento en cuestión es el One if by Land, Two if by Sea, que de acuerdo con una joven tiktoker separa a los comensales asiáticos en mesas obscuras y alejadas, mientras que a las personas blancas las coloca en zonas iluminadas y privilegiadas del local.

El el video de TikTok la usuaria identificada como Annie (@rokug4n) compartió imágenes de su última visita en el que prueba su acusación, donde las personas asiáticas las colocan en la segunda planta en sillas y mesas menos lujosas que a los demás clientes.

También señaló que a los comensales blancos los situaba en la primera planta con algunas comodidades como la presencia de un pianista y bastante personal atendiéndolos.

Vamos al grano: One if by Land, Two if by Sea discrimina racialmente a las personas que no son blancas, en particular a los asiáticos”, indicó la joven.

La joven de origen asiático destacó que no le importa comer junto a personas con sus mismos orígenes, pero dijo: “Lo que sí importa, y tengo un problema, es que las personas de color sean separadas de los blancos por blancos en establecimientos de alto nivel”.

Otros clientes también mostraron su descontento por esta "segregación racial" a través de Yelp, un portal dedicado a reseñas de todo tipo de negocios.

“Están pagando cientos de dólares a este restaurante y están siendo discriminados racialmente”, indicó la tiktoker.