Denuncian caso de jeringa vacía en vacuna de Covid-19 en Colombia

BARRANQUILLA, Colombia.- Un nuevo caso de aplicación de vacuna contra Covid-19 vacía se registró en la mañana de este martes y esta vez el hecho ocurrió en el estadio Romelio Martínez, de Barranquilla.

La ciudadana Claudia Zárate denunció que, a su padre, el señor Mauricio Zárate Ariza, de 77 años, le pusieron la vacuna contra el Covid-19 sin líquido y cayó en cuenta de lo sucedido tras realizar la grabación.

La familiar del paciente afectado manifestó en EL TIEMPO que decidió llevarlo hasta este punto dispuesto por la Alcaldía de Barranquilla, ya que “nos cansamos de esperar el llamado de la EPS”.

Nos tomaron los datos, firmé el formulario de consentimiento y al momento de que lo van vacunar y tomo el video, me doy cuenta que no tenía líquido la vacuna y le hice la observación a la enfermera y ella comenta: ‘disculpa, fue un error’”, relató la mujer.

#Barranquilla | Este es el video con el que denuncian nuevo caso de aplicación de vacuna vacía, esta vez en Barranquilla.



��: Cortesía pic.twitter.com/XrFFztvgKj — Deivis López Ortega (@DeJhoLopez) March 23, 2021

Zárate cuestionó el “error” y la poca importancia que le dieron al mismo, del cual cayó en cuenta solo porque estaba grabando. Además, contó que hizo el video precisamente por los otros casos que han ocurrido en el país, sin pensar que a ella también le iba a tocar.

Tras exponer la queja y hacerles ver el error, la denunciante sostuvo que la enfermera le aplicó una segunda inyección al señor Mauricio, mientras que ella, posteriormente, se vio motivada a hacer la denuncia pública “con tristeza e impotencia”.

“No puede seguir pasando ese tipo de ‘errores’ como ellos le llaman. No nos informaron qué dosis ni qué tipo de vacuna le aplicaban. No la prepararon delante de uno, no hicieron la presentación como otros protocolos”, manifestó Zárate.

La mujer invitó a la ciudadanía tener cuidado cuando le vayan a aplicar la vacuna a sus familiares, mientras que conminó al personal de salud encargado a ser más precavidos en las jornadas de vacunación.

Asimismo, indicó que a su papá lo citaron para ponerle la segunda dosis el 20 de abril, fecha en la que espera no vuelva a ocurrir el “error” que sucedió esta vez.

Esto dice el Distrito

Después de revisar el caso, la Alcaldía de Barranquilla, a través de la Secretaría Distrital de Salud, emitió un comunicado a la opinión pública en el que explicó con seis puntos lo sucedido.

A continuación, esta es la versión oficial del Distrito:

1.- De acuerdo con los profesionales de la salud presentes en el punto, se indica un error humano al primer momento de la vacunación. La vacunadora informó lo ocurrido al familiar e inmediatamente se procede a la aplicación del biológico al paciente, garantizando la cobertura.

Se trata de una aplicación inicial fallida que se enmarca en un incidente en salud y una segunda aplicación efectiva y segura cumpliendo el inicio de esquema de vacunación para Covid-19.

2.- Una vez sucedido el hecho, la vacunadora dio conocimiento al Departamento de Calidad, a la subgerencia y a la gerencia de MiRed IPS, operador de salud del Distrito de Barranquilla, los cuales ya se encuentran tomando los correctivos necesarios.

Asimismo, se informó a la Secretaría Distrital de Salud, entidad que

enseguida estableció comunicaciones con los implicados.

3.- El paciente se fue para su casa en óptimas condiciones, en seguimiento y control telefónico constante por parte de MiRed IPS.

4.- La Secretaría Distrital de Salud manifiesta que cuando conoció el caso se comunicó con los familiares del paciente para hacer seguimiento a lo ocurrido, verificar su estado de salud y, además, aplicar los correctivos necesarios.

5.- El paciente Mauricio Zárate Ariza afirmó que se trató de un error humano y agradeció el buen trato, pidiendo a la comunidad no alarmarse y acudir a la vacunación para salvar la vida y contener la epidemia.

6.- La invitación a la ciudadanía es a no bajar la guardia y continuar con el proceso de vacunación para covid-19 de manera ordenada para proteger la vida de los adultos mayores.