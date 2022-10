Denise Rutkowski fisicoculturista a la que el abuso de esteroides le trajo graves daños

Para 1993 Denise Rutkowski era una de las fisicoculturistas más reconocidas, había quedado en segundo lugar en la competencia de culturismo más grande del mundo la “Sra. Olympia”.

Después de esto se dirigió a Nueva York para competir en “Ms. Olympia”, fue aquí donde Denise recibió un premio de $20,000 por su exitosa actuación, terminó este prestigioso evento con la medalla de plata detrás de Lenda Murray.

Pero decidió retirarse

Aunque expertos prometían una gran victoria en la competencia de Ms. Olympia de 1994, casi repentinamente, y para la sorpresa de todos, Rutkowski terminó con su carrera deportiva. En el transcurso de esto, la culturista terminó en Fort Worth, Texas, donde se unió al Calvary Cathedral International Bible College durante dos años.

Para 1996 “La Pantera Dorada”, como solían llamarla, viajó por todo Estados Unidos para difundir la palabra de Dios y la fe cristiana en diversos eventos religiosos.

Quiso regresar

En 2001 Denise Rutkowski había retomado sus entrenamientos, mejoró su condición física y hasta coquetea con una remontada escénica. Pero a pesar de todo su esfuerzo su condición mental no iba en buen camino.

Poco a poco se supo que la ex culturista estadounidense no solo sufría de trastorno de bipolaridad, sino que también consumía medicamentos y drogas además de esteroides.

Combinación desafortunada para ella, ya que también se comenzaba a notar enormemente los cambios que estaba teniendo en su apariencia física por los excesos.

Volvió a la fama pero no de buena manera

Después de haber alcanzado la fama mundial, en esta ocasión fue por algo totalmente diferente, se publicaron sus fotos policíacas donde se le puede ver completamente abandonada.

Su apariencia física es totalmente diferente, con el pelo corto y encrespado, crecimiento visible de barba, demacrada y en un visible mal estado de salud. La fisicoculturista fue arrestada. Se desconoce el motivo de este arresto, al igual que la historia detallada de qué sucedió durante los meses y años donde terminó transformándose en otra Denise.

No hay un final feliz para esta historia, al menos no lo sabemos. Sin embargo, queda por decir que el camino que ha tomado, sin duda, no ha llevado a la estadounidense a circunstancias envidiables, como bien deben subrayar las fotografías de sus diversas detenciones.

