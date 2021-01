Demócratas logran el control del Senado de EU, tras juramento de tres nuevos senadores

ESTADOS UNIDOS.- El senador de Nueva York, Chuck Schumer, se convirtió en el líder de la mayoría de la cámara después que tres nuevos senadores demócratas tomaron juramento, este miércoles.

Por su parte, el exsecretario de Estado de California Alex Padilla y los senadores de Georgia recién elegidos Jon Ossoff y Raphael Warnock recibieron el juramento de Harris poco después de que el Senado fuera convocado a sesión, lo que generó una división 50-50 entre demócratas y republicanos.

El poder de Harris para romper cualquier empate en los votos, los demócratas ahora tienen una mayoría nominal que permitirá a Schumer establecer el calendario de la agenda de Biden, aunque no garantiza la aprobación rápida o fácil de la legislación demócrata.

Schumer tiene un gran desafío, entregar otra ronda de estímulos por la pandemia que Biden y los demócratas prometieron a los votantes, incluidos controles directos adicionales para la mayoría de los estadounidenses.

Al respecto, Biden ha pedido un paquete de 1.9 billones de dólares, una cifra mucho mayor de la que los republicanos estaban dispuestos a respaldar cuando la administración Trump.

Por su parte, el senador republicano de Utah Mitt Romney externó su escepticismo sobre la necesidad de otro gran estímulo después de la legislación del pasado diciembre.

Acabamos de aprobar un programa con más de 900 mil millones de dólares, dijo Romney después de la ceremonia inaugural de Biden. Agregó, no estoy buscando un nuevo programa en el futuro inmediato.

De no lograr que 10 republicanos se unan a ellos, los demócratas podrían usar un procedimiento conocido como reconciliación presupuestaria, el cual requiere que todos los demócratas se mantengan unidos para usar su margen más pequeño posible para alcanzar una mayoría simple.

Asimismo, Schumer y el líder republicano del Senado, Mitch McConnell, todavía están negociando la organización de un Senado dividido equitativamente; para ello, se reunieron brevemente el martes sin resolver todos los temas, que incluyen la estructura de los comités. Schumer está a favor de adoptar el acuerdo establecido a principios de 2001, la última vez que el Senado estuvo dividido en partes iguales, a decir de su portavoz, Justin Goodman.

Las elecciones de Warnock y Ossoff, que derrotaron a los republicanos en funciones Kelly Loeffler y David Perdue en una segunda vuelta muy disputada el 5 de enero, dieron como resultado la mayoría demócrata.

En redes sociales Schumer compartió el siguiente mensaje: Alex Padilla es el primer senador latino de California; Raphael Warnock es el primer senador afroamericano de Georgia y Jon Ossoff es el primer senador judío de Georgia.

Como dijo el Presidente Biden en su discurso inaugural: ′′ No me digas que las cosas no pueden cambiar!",