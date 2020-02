Demandan a ICE por tratamiento de menor con lesión en la cabeza

HOUSTON.- La madre de un niño guatemalteco de 5 años demandó a la Oficina de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos por la atención médica que recibió durante la detención por una lesión en la cabeza sufrida antes de que arrestaran a la familia.

La demanda presentada el viernes por la noche en California le pide a un juez que ordene que el niño sea llevado a un neurólogo pediátrico o neurocirujano pediátrico. También busca evitar que ICE intente deportar inmediatamente a la familia.

El niño se cayó de un carrito de compras en diciembre, se fracturó el cráneo y sufrió una hemorragia alrededor de su cerebro. Aproximadamente un mes después, él y su familia fueron detenidos por ICE durante lo que pensaron que era un registro de rutina. El niño, su hermano de 1 año y su madre fueron llevados al centro de detención familiar de ICE en Dilley, Texas, mientras que su padre fue llevado a un centro de detención en California.

Los familiares y defensores del niño alegan que ICE no está tratando adecuadamente los síntomas causados por el accidente que comenzó antes de su detención. El niño tiene fuertes dolores de cabeza y es hipersensible a los niveles normales de sonido, según su tía y la Dra. Amy Cohen, una defensora que trabaja con la familia. También está empezando a mojarse, según su tía. Alegan que la madre del niño ha pedido atención médica, pero no se ha tenido en cuenta.

ICE ha defendido la atención que recibió el niño en Dilley. La agencia dice que el personal médico del centro de detención realizó múltiples controles y no encontró problemas neurológicos duraderos. Después de que The Associated Press preguntó por primera vez sobre el caso el lunes, ICE llevó al niño al Hospital de Niños de San Antonio el martes y miércoles, donde se descubrió que tenía una resonancia magnética normal y no había signos de sangrado continuo en su cráneo.

El niño no fue visto en el hospital por un neurólogo pediátrico, según los registros médicos obtenidos por los abogados de su familia. Según los registros, los médicos del hospital consultaron al departamento de neurocirugía y determinaron que no era necesario un seguimiento porque la resonancia magnética era clara.

Cohen dijo que el niño tenía una cita para ver a un neurólogo antes de que la familia fuera detenida por ICE. Los síntomas que informó su familia comenzaron antes de su detención y podrían ser causados por una lesión en la cabeza, incluso si la hemorragia inicial ha desaparecido, lo que significa que una resonancia magnética no sería suficiente, dijo.

El hospital de San Antonio tampoco tenía la documentación del hospital de California que lo trató por primera vez, según los últimos registros. Los médicos del primer hospital determinaron que el niño necesitaba un seguimiento de neurocirugía en cuatro semanas.

En una declaración el jueves, ICE dijo que se determinó que "no había problemas presentes que requerían la necesidad de elevar el caso a otro especialista neurológico". Declinó hacer comentarios el sábado sobre la demanda. El Hospital de Niños de San Antonio declinó hacer comentarios el viernes sobre el caso.

La AP retiene los nombres del niño y su familia porque temen la inminente deportación a Guatemala, donde la madre del niño dice que fue amenazada.