REINO UNIDO.- Un delincuente sexual convicto murió desangrado en un polígono industrial en desuso luego de que le cortaran los genitales, informó el medio Mirror.

El hombre identificado como Reginald Alan Roach, de 63 años, fue encontrado sin vida por un paseador de perros en el polígono industrial de Bryng Cegin en Bangor, Reino Unido, el domingo pasado.

Este viernes se inauguró la audiencia del caso por parte de la forense principal interina del Noroeste de Gales, Kate Sutherland.

Roach murió por “heridas” graves en la ingle

De acuerdo con North Wales Live, la investigación indica que Roach no respondía y murió luego de sufrir “heridas” graves en la ingle.

Por su parte, el Dr. Brian Rodgers fue el encargado de realizar el examen post mortem a Roach, quien vivía en el albergue de fianzas Ty Newydd.

Ante esto, Sutherland declaró que la causa provisional de la muerte fue catalogada como "shock y hemorragia debido a heridas incisas que extirparon los genitales".

Delincuente sexual muere desangrado luego de que le cortaran los genitales. Foto: North Wales Live/Christopher Davies

Antes de su muerte Roach compareció ante un tribunal por delitos sexuales

El 31 de octubre pasado, aproximadamente una semana antes de su muerte, Roach compareció ante el Tribunal de Primera Instancia de Llandudno por un cargo de incumplimiento de los requisitos de notificación en relación con el registro de delincuentes sexuales de la comisaría de Policía de Caernarfon el 13 de septiembre de 2022.

En agosto, el hoy occiso admitió haberse expuesto en un hotel Travelodge después de pedirle al personal del lugar que apostara por él mientras se encontraba desnudo de la cintura para abajo.

Por este suceso, Roach recibió 16 semanas de prisión suspendida y tuvo que pagar 150 libras esterlinas al trabajador afectado por su comportamiento. De igual manera se tuvo que registrar como delincuente sexual.

En 2020, Roach admitió haber destruido un monumento a la amapola el día después del Domingo del Recuerdo en 2019.

Tras su muerte, el portavoz de la policía de Gales dijo que no se está buscando a nadie que esté relacionado con el incidente, no obstante, pidió a quienes hayan visto a un anciano usando jeans azules con blusa gris y capucha en el área donde fue encontrado Roach, entre las 10:00 a.m. del sábado y las 9:00 a.m. del domingo, a comunicarse con las autoridades.