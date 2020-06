"Dejemos de pensar que nuestra voz no importa y voten": Hermano de Floyd pide protestas pacíficas

MINNEAPOLIS, Minnesota.- Después de siete días de enérgicas manifestaciones en más de 140 ciudades de Estados Unidos por el asesinato de George Floyd, con enfrentamientos violentos con la fuerza policíaca y varios hechos de saqueos, su hermano menor pidió que las protestas sean pacíficas.

Aproximadamente a las 13:00 horas de este lunes, Terrence Floyd arribó al lugar donde su hermano falleció hace una semana, después de que el agente Derek Chauvin le presionara el cuello durante casi nueve minutos y siendo la primera vez que un familiar se presenta en el lugar.

Por lo que en medio del llanto, le dijo a los ahí reunidos que la familia mantiene esperanzas de manifestaciones sin violencia y de que detengan a los tres oficiales involucrados en el deceso de George Floyd.

Posteriormente con cubrebocas que llevaba la imagen de su hermano y la frase "NO PODEMOS RESPIRAR", se arrodillo para rezar y acompañado de una serie de cantos como "Paz a la izquierda, justicia a la derecha". Terrence Floyd señaló:

En primer lugar, en primer lugar si no estoy aquí afuera, si no estoy aquí haciendo estallar cosas, si no estoy aquí arruinando a mi comunidad, entonces, ¿qué están haciendo? Nada, porque eso no va a traer a mi hermano de vuelta... Así que hagamos esto de otra manera, dejemos de pensar que nuestra voz no importa y voten... Porque somos muchos de nosotros y todavía lo haremos pacíficamente".