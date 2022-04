"No querían investigar hasta que el caso se hizo viral", mexicanas protestan en España por caso Debanhi

A cuatro días del hallazgo de la joven Debanhi Escobar, que tenía casi dos semanas desaparecidas en el Estado de Nuevo León, un grupo de mujeres mexicanas protestaron desde la Plaza del Sol en Madrid, España.

En redes sociales el portal poblano Pagina Negra compartió imágenes del colectivo que se manifestaba desde la capital española.

"Si las instituciones gubernamentales no están funcionando queremos que haya castigo para los funcionarios que no están haciendo bien su trabajo, la fiscalía no hizo bien su trabajo" señala una joven a través de un megáfono.