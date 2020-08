¡De terror! niña de 12 años revive antes de su funeral

INDONESIA.- Una pequeña de tan solo 12 años de edad llamada Siti Masfufah Wardah, fue declarada muerta la tarde del pasado martes en el Hospital Dr. Mohamad Saleh, debido a complicaciones orgánicas que causa la diabetes crónica.

Siti 'se despertó' durante una hora antes de 'morir de nuevo' después de que su cuerpo fuera colocado en un baño para ser limpiado para el entierro.

Su padre Ngasiyo, de 40 años, dijo a los medios locales:

Cuando su cuerpo estaba siendo bañado, su temperatura corporal repentinamente volvió a calentar su cuerpo, sus ojos cerrados se volvieron a abrir de repente. Y descubrimos que su corazón volvía a latir y su cuerpo se movía.

os médicos corrieron a la casa de la familia en Java Oriental, en Indonesia, para darle oxígeno a la niña, pero ella "murió de nuevo" una hora después.

Se sabe que los cuerpos de los pacientes que mueren de insuficiencia cardíaca vuelven a desarrollar brevemente un pulso, en una condición conocida como Retorno de la Circulación Espontánea (ROSC).

Alrededor del 82 por ciento de los casos ocurren diez minutos después de la muerte, según un informe de 2007 publicado en el Journal of the Royal Society of Medicine.