Dan pena de muerte a hombre que mató a sus 5 hijos en EU

Un hombre de Carolina del Sur, que mató a sus cinco hijos en 2014, fue condenado a pena de muerte este jueves, informó la cadena de televisión WIS.

Timothy Jones/Especial

A pesar de que su ex esposa, Amber Jones Kyzer, pidió a las autoridades no quitarle la vida, Timothy Jones, de 37 años, fue declarado culpable de estrangular y asfixiar a sus cinco hijos, todos menores de 8 años.



"Si yo personalmente pudiera arrancarle la cara, lo haría", dijo Kyzer sobre su ex pareja y, agregó: "Él no mostró misericordia a mis hijos de ninguna manera, pero mis hijos lo amaron y si hablo en nombre de mis hijos y no de mí mismo, eso es lo que tendría que decir. No estoy aquí para mí. La mamá en mí quiere que él sienta todo lo que yo siento, que mis hijos sintieron”.

Amber Kyzer/AP



Tras dos horas de discusión se acordó por decisión unánime aplicarle la cadena fatal, de no ser así hubiera sido como enviar a "Timmy a su habitación", dijo la Fiscalía.



Jones se había declarado inocente por razón de demencia. Sus abogados argumentaron que las drogas lo habían dejado así, además de que su madre sufría de esquizofrenia, una enfermedad que puede ser hereditaria.



El 28 de agosto del 2014, Jones asesinó primero a Nahtahn, de 6 años, porque había rotó un enchufe, después mató a Merah, de 8 años; Elías, de 7; Gabriel, de 2 y Abigail, de 1 año, porque tenía miedo de que lo acusaran de haber cometido el homicidio.

Después de ocultó los cadáveres en bolsas de basura, cargó sus restos en su Cadillac Escalade y condujo durante días a través de cuatro estados, durmiendo en su camioneta con los cuerpos en descomposición en la parte de atrás, antes de dejarlos en una zona desolada de Camden, Alabama.

Timothy Jones/AP



Fue arrestado el 6 de septiembre de 2014 en un puesto de control policial en el condado de Smith, Mississippi.