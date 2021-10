Dan con presunto asesino de niña de 3 años después de 14 años

REINO UNIDO.- Madeleine tenía 3 años cuando desapareció, a 14 años de la desaparición los policías finalmente lograron dar con el responsable; un pedófilo que paga una condena por violación.

El principal sospechoso es Christian Brueckner, de 44 años, nacionalidad alemana, quien purga una condena de siete años por el delito de violación.

La Policía dijo a agencias informativas que ha reunido pruebas suficientes para acusar a un hombre de la desaparición y muerte de la niña británica Madeleine McCann.

“Están "100% seguros" de que la mató Brueckner”, reportaron.

No tienen ADN pero sí pruebas contundentes

El fiscal alemán Hans Christian Wolters dijo que tiene pruebas pero no ADN que vincule a Brueckner con su asesinato.

Los padres de “Maddie”, como cariñosamente le decían, Kate y Gerry McCann, dijeron anteriormente que "nunca dejarán de esperar que encuentren viva a su hija".

Pero Wolters dijo que "no hay esperanza" de eso, a pesar de que su equipo aún no tiene pruebas de que ella esté muerta.

Policía está seguro que Brueckner es el asesino

Les dijo: “Estamos seguros de que tenemos al hombre que se llevó y mató a su hija”.

“No tenemos cuerpo ni ADN, pero tenemos otras pruebas. Basado en la evidencia que tenemos, no conduce a ninguna otra conclusión.

No puedo decirte sobre qué base asumimos que está muerta. Pero para nosotros, no hay otra posibilidad. No hay esperanza de que esté viva”, informó el oficial.

Maddie desapareció a los tres años de un apartamento de vacaciones en Praia da Luz, Algarve, el 3 de mayo de 2007.

Brueckner niega estar involucrado en la desaparición de Maddie y calificó la investigación sobre él como "escandalosa" en una carta desde su celda de la prisión.