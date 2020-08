Da positivo a Covid-19 el ex presidente Álvaro Uribe tras su detención domiciliaria

COLOMBIA.- Tras ser sometido a un chequeo médico luego de la decisión de la Corte Suprema de Justicia de dictarle detención domicilaria, el ex presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, informó que dio positivo a Covid-19.

En conversación con la revista Semana, el ex mandatario dijo que hasta el momento solo presenta un leve dolor en su garganta, según médicos, el virus lleva entre 10 y 11 días en su cuerpo.

Uribe señaló que luego de que algunos de sus trabajadores dieran positivo a la enfermedad, decidió que su esposa Lina Moreno permaneciera en su vivienda y él en su hacienda “El Ubérrimo” para evitar contagiar a su familia.

El ex presidente dijo que pedirá a la justicia ser trasladado junto a su familia luego de salir de la enfermedad.

La Corte Suprema de Justicia de Colombia ordenó este martes la detención domiciliaria del expresidente y senador Álvaro Uribe, dentro de un proceso que se le sigue por presunto fraude procesal y soborno de testigos, informó el propio acusado.

La privación de mi libertad me causa profunda tristeza por mi señora, por mi familia y por los colombianos que todavía creen que algo bueno he hecho por la patria", escribió Uribe, sobre la decisión de la Corte, que sin embargo no ha hecho aún un anuncio al respecto.