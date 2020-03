Da positivo Sophie Grégoire, esposa de Justin Trudeau, a coronavirus

OTTAWA, Canadá.- La esposa del primer ministro canadiense, Justin Trudeau, dio positivo por el nuevo coronavirus, anunció su oficina el jueves por la noche.

Decía que Sophie Grégoire Trudeau se sentía bien y permanecería aislada.

“El primer ministro goza de buena salud sin síntomas. Como medida de precaución y siguiendo los consejos de los médicos, estará aislado durante un período planificado de 14 días ”, agrega el comunicado.

Su oficina dijo que el consejo del médico al primer ministro es continuar las actividades diarias mientras se controla a sí mismo, dado que él mismo no presenta síntomas.

“También por consejo de los médicos, no se le realizará la prueba en esta etapa ya que no tiene síntomas. Por la misma razón, los médicos dicen que no hay riesgo para aquellos que han estado en contacto con él recientemente ”, dijo el comunicado.

La oficina dijo que reanudaría sus deberes el viernes.

La esposa de Trudeau emitió un comunicado agradeciendo a los que se comunicaron.

"Aunque estoy experimentando síntomas incómodos del virus, pronto volveré a ponerme de pie", dijo. "Estar en cuarentena en casa no es nada en comparación con otras familias canadienses que podrían estar pasando por esto y para aquellos que enfrentan problemas de salud más graves".

La pareja tiene tres hijos, pero la esposa de Trudeau es el único miembro de la familia con síntomas, dijo la oficina del primer ministro.

Aunque él mismo se puso en cuarentena, Trudeau pasa el día en sesiones informativas, llamadas telefónicas y reuniones virtuales desde su casa, incluyendo hablar con otros líderes mundiales y unirse a una discusión especial del comité del Gabinete sobre el coronavirus. Trudeau habló con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro británico, Boris Johnson.

Pero Trudeau canceló una reunión en persona con los primeros ministros provinciales de Canadá.

El líder del opositor NDP, Jagmeet Singh, también estaba trabajando desde casa después de sentirse mal. Singh dijo que había estado en contacto con un médico y que no creen que tenga el virus, pero se le aconsejó que limite el contacto con el público hasta que se sienta mejor.

Ontario, la provincia más poblada de Canadá, cerrará las escuelas hasta el 5 de abril.

El primer ministro de Quebec, Francois Legault, pide a todas las personas que regresan de sus viajes al extranjero que se aíslen por 14 días. La medida será obligatoria para todos los empleados del gobierno.

También está pidiendo a los organizadores que cancelen todos los eventos en interiores que atraigan multitudes de más de 250 personas y todas las demás reuniones grandes que no se consideran esenciales. Alberta y Columbia Británica también están instando a que se cancelen todos los eventos con más de 250 personas.

El funcionario de salud de la Columbia Británica, la Dra. Bonnie Henry, dijo que la provincia está "aconsejando encarecidamente" a las personas que no viajen fuera de Canadá, incluso a los EE. UU., Y que cualquier persona que decida hacerlo debe aislarse durante 14 días a su regreso.

"Eso significa que no hay viajes a Disneylandia, ni viajes a París, Berlín o Boise", dijo el ministro de Salud de Columbia Británica, Adrian Dix. “Cualquier persona que elija viajar fuera de Canadá debe mantenerse alejado del trabajo o la escuela o 14 días después de su regreso. Esa responsabilidad es lo que debemos a nuestros conciudadanos ".

Henry dijo que no ha habido una transmisión comunitaria generalizada del virus en Canadá, a diferencia de los Estados Unidos.

"Hemos estado observando lo que sucede en el estado de Washington y hemos estado en contacto con nuestros colegas en el estado de Washington". Lo que se hizo evidente para mí en las últimas 24 horas es la extensión de la comunidad extendida en muchas, muchas, diferentes comunidades en los Estados Unidos ", dijo Henry.

Canadá tiene más de 140 casos confirmados, con una muerte: un anciano residente de un hogar de ancianos en Columbia Británica. Estados Unidos ha tenido 40 muertes, con más de tres cuartos de ellas en el estado de Washington. A partir del jueves por la tarde, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades informaron sobre 1,260 enfermedades en los EE. UU.

El primer ministro de Alberta, Jason Kenney, también pidió a las personas que se autoaislaran si regresaban del extranjero.

"Ahora recomendamos que cualquier persona mayor de 65 años evite viajar fuera de la provincia si puede evitarlo", dijo Kenney.