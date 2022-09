"Cuídenlo bien, por favor", abandonan bebé en bolsa con nota conmovedora

BUENOS AIRES, Argentina.- Con tan solo diez días de nacida, una bebé fue abandonada dentro de una bolsa de tela y encontrada bajo un vehículo por una mujer que caminaba por el lugar y escuchó su llanto.

Al acercarse al menor descubrió una conmovedora nota a su lado que se viralizó en redes sociales, en la que detalla que su madre no soportó las labores de parto y falleció.

Se llama Jesús. Su mamá no aguantó el parto y murió. Su padre lo abandonó apenas él venía en camino. Por favor, cuídenlo bien, yo solo soy de la calle y no tengo nada para él. No quiero que él pase hambre como yo ni frío. Nació el 8 de septiembre a las 04:30 am. Cuídenlo bien, por favor”, se lee en el mensaje.