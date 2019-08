Cuenta asociada a Emma Coronel desmiente apoyo a niños migrantes

BEVERLY HILLS, California.- Este martes se dijo que presuntamente Emma Coronel Aispuro, esposa del capo Joaquín "El Chapo" Guzmán, recolectaba donaciones para los 680 migrantes arrestados en Mississippi, Estados Unidos.

La noticia, difundida por el Diario de Nueva York se originó de la cuenta de Instagram @therealemmacoronel_, pese a que no se confirmó si se trataba de la cuenta verdadera de Coronel.

Dicho perfil fue creado el 8 de agosto de este 2019, en Beverly Hills, California y tiene varias imágenes de la esposa de "El Chapo".

Según informa Radio Fórmula El texto de GoFundMe abordaba el pesar de los niños migrantes.

Hola, estamos apoyando a esta causa por los niñ@s que están pasando un momento desagradable, donde fue su primer día de clases y ellos esperaban con ansias llegar a casa y contarles de su día, como cualquier niñ@ de cualquier hogar americano, desafortunadamente ellos no ellos esperaron la hora y nada sus padres no estaban la angustia por no poder hacer algo para ligarlos la desesperación de no poder respaldar a sus padres tenemos que ayudarlos".