¿Cuál es la postura de México en la Cumbre de Las Américas?

Los Ángeles, CA.- En su rol como representante de México en la Cumbre de Las Américas, Marcelo Ebrad dijo que hay cosas que deben de cambiar en Estados Unidos y su visión sobre el resto de los países del continente.

El Secretario de Relaciones Exteriores dijo que la postura de la nación durante la reunión que sostendrán esta semana en Los Ángeles es constructiva e invita al gobierno sede a “Hacer una política en función de la no intervención y el beneficio mutuo”, dijo textualmente Marcelo Ebrad.

La omisión de Nicaragua, Venezuela y Cuba de la cumbre es un tema que no deja de causar polémica: “Nosotros tenemos posiciones que quizás no coinciden a veces con las de algunas personalidades en Estados Unidos, pero eso no quiere decir que estemos en conflicto, nos respetamos mutuamente”, comentó el funcionario que hará de vocero del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Su futura reunión con el Joe Biden

En el caso específico de la consideración de Cuba, Ebrad recordó que ya era algo que se había resuelto hace diez años, durante la Sexta Edición de la cumbre, celebrada en Cartagena de Indias, en Colombia.

¿Cómo vemos las cosas? Desde un ángulo constructivo, pero para verlas desde un ángulo constructivo, pero para ser constructivos hay que darnos cuenta que hay cosas que queremos cambiar, que queremos cambiar.

Ya se había discutido hace 10 años, en Cartagena de Indias En Panamá 2015, cuando estaba Obama, se invitó a Cuba. Ya se había discutido eso, en 2022 estamos en la misma discusión”, reiteró.

Y compartió un poco de la minuta que llevará Andrés Manuel López Obrador en su futura reunión con el Joe Biden en Washington, en una fecha de julio por definir.

“El interés de México es que se regularicen las y los mexicanos que viven y trabajan aquí, eso es muy importante para el presidente López Obrador entendiendo que es una decisión interna de Estados Unidos. Migración de Centroamérica, temas de inversión bilaterales”, comentó el canciller durante su visita al consulado mexicano en Los Ángeles.