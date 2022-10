¿Cuál es la diferencia entre un populista y un dictador? Los antiguos griegos tienen respuestas

ITALIA.-Giorgia Meloni es la nueva primera ministra de Italia. Su partido, Fratelli d'Italia, recibió el 26% de los votos y, como parte de una coalición de extrema derecha, ahora controla la mayoría en ambas cámaras de la legislatura.

Según la revista Stern, Meloni es la “mujer más peligrosa de Europa”. Una preocupación es que su partido es una organización “neofascista” y, por lo tanto, representa un peligro para la democracia en Europa.

Su victoria plantea una vieja pregunta: ¿cómo podemos saber la diferencia entre un populista democrático y un tirano aspirante?

La experiencia del siglo XX sugiere que los partidos altamente ideológicos y totalitarios, como los fascistas de Mussolini, representan la mayor amenaza para la democracia. Pero podemos identificar mejor las amenazas a la democracia en el mundo moderno utilizando una gama más amplia de ejemplos históricos. Los “déspotas” y “hombres fuertes” del siglo XXI se asemejan a un modelo más antiguo de gobierno autoritario: el dictador o tirano personalista, en el que el poder reside más en un individuo que en un partido o grupo ideológico.

Los primeros en examinar el enigma de cómo reconocer a un futuro dictador y los primeros teóricos de la tiranía fueron los antiguos griegos. Los teóricos clásicos, incluidos Platón y Aristóteles, identificaron dos verdades que desde entonces han sido ignoradas por el mundo occidental.

Primero, la tiranía se define principalmente no por la ideología o el comportamiento, sino por la distribución del poder dentro de un estado. Las constituciones en el mundo antiguo estaban categorizadas por quién era soberano (así, la democracia es un estado donde el pueblo, demos, tiene poder, kratos). En una tiranía, un individuo y sus seguidores más cercanos tienen el monopolio del poder y la riqueza. Para identificar una tiranía, la pregunta clave no es si un político es un demagogo sino si las estructuras del Estado le permiten a él o (con mucha menos frecuencia) a ella consolidar el poder.

FOTO DE ARCHIVO. La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, habla durante una sesión de la cámara alta del parlamento antes de una votación de confianza para el nuevo gobierno, en Roma, Italia. 26 de octubre de 2022. REUTERS/Guglielmo Mangiapane

El segundo principio básico es que el poder corrompe y la distribución del poder determina el comportamiento. Si es así, el tirano, que posee un poder excesivo, con el tiempo se corromperá moralmente. Esta observación es registrada por primera vez por el historiador griego Heródoto (alrededor del 430 a. C.). Heródoto afirmó que ciertos nobles persas debatieron qué constitución deberían adoptar (alrededor del 522 a. C.). Uno de esos nobles, Otanes, observó que la ausencia de controles legales efectivos llevó incluso a las buenas personas a ceder a la tentación de abusar del poder con el tiempo.

Separación de poderes

Los datos modernos contribuyen de alguna manera a confirmar estas observaciones. Los regímenes autoritarios tienden a estar asociados con niveles más altos de corrupción y peor gobernabilidad que las democracias que funcionan. En el extremo más extremo, las dictaduras “personalistas” (de las cuales la Rusia de Vladimir Putin es un ejemplo atroz actual) se caracterizan por una toma de decisiones errática, altos niveles de represión interna y beligerancia externa.

La clave es examinar la separación (o concentración) del poder en países particulares. La salud general de las instituciones democráticas, con o sin política nacionalista, determina si los estados son susceptibles a la decadencia democrática. Un factor importante (como lo demuestran los datos sobre transiciones de régimen) es la duración de estas instituciones. Es mucho menos probable que las democracias establecidas avancen hacia el autoritarismo que las democracias en las que las constituciones son nuevas o se modifican de forma rutinaria.

Los aspirantes a tiranos generalmente no eliminan las instituciones: les impiden funcionar correctamente. Los populistas desconfían de las instituciones, los dictadores las usan. En el mundo antiguo, un tirano como Pisístrato de Atenas (que gobernó alrededor de 546-526 a. C.) no necesitaba abolir las leyes existentes. Una anécdota cuenta cómo Pisístrato asistió como acusado a un juicio por asesinato. El fiscal, sin embargo, no lo hizo. Fue intimidado para que abandonara el caso. Los tiranos pueden actuar de esta manera, porque controlan quién ocupa los cargos estatales. También suelen poseer una milicia personal o medios de coerción. Uno de los primeros movimientos de Pisístrato fue persuadir a los atenienses para que le concedieran un guardaespaldas. La tiranía es así un estado donde no gobierna la ley, sino que el tirano gobierna por medio de la ley.

Los analistas modernos tienden a centrarse menos en la distribución del poder y más en las ideologías, los pronunciamientos públicos y los estilos de liderazgo de los líderes. En el caso de Meloni, cualquier parecido con el fascismo de la década de 1930 en Italia genera alarma. Muchos apuntan a los orígenes del partido de Meloni en el neofascista Movimento Sociale Italiano.

Los dictadores aspirantes y establecidos provienen de todos los trasfondos ideológicos. La política nacionalista no conduce necesariamente al autoritarismo. Si bien la xenofobia es a menudo una herramienta de los dictadores, la promoción de la soberanía nacional de Fratelli d'Italia también es conservadurismo convencional.

La Hungría de Victor Orban es un ejemplo de cómo un partido de derecha (Fidesz) no solo ha ganado elecciones sino que ha sido capaz de concentrar el poder en un grado preocupante. El gobierno tiene un control cada vez mayor (aunque no universal) sobre los medios de comunicación, hay denuncias generalizadas de corrupción. La independencia judicial ahora es cuestionable y se ha informado de vigilancia ilegal.

Las críticas a Orban se han centrado en los elementos ideológicos de su programa, como los puntos de vista cristianos tradicionales sobre la sexualidad. Esto ha ayudado a Fidesz a reunir el apoyo de la derecha. La UE, a través de sus intentos de coerción económica agresiva, también ha convertido a Orban en una especie de mártir para aquellos preocupados por el federalismo europeo. Para los opositores al proyecto europeo, Orban y Putin luchan contra un enemigo común.

En base a estas definiciones, Meloni no es una dictadora, y tampoco lo es Orban, aunque el segundo se acerca cada vez más en su búsqueda por controlar las principales instituciones de poder.

Cómo responder al populismo

La reacción exagerada al populismo nacionalista en las democracias puede resultar contraproducente. Orban ha ganado cuatro elecciones en 12 años. El triunfo de Meloni muestra que la política de Europa sigue siendo inestable. Se necesita un enfoque más conciliador para difundir la creencia tóxica, sostenida por muchos en la derecha, de que el sistema está amañado en su contra.

Era posible predecir que la monopolización del poder por parte de Putin conduciría a un comportamiento cada vez más agresivo. Aristóteles señaló que “el tirano es un agitador de la guerra, con el propósito deliberado de mantener al pueblo en constante necesidad de un líder”.

Los formuladores de políticas y los medios deben distinguir entre movimientos o individuos que desafían legítimamente el statu quo político en una democracia y aquellos que son una amenaza genuina para la democracia misma.

Democracia, demagogos y tiranos son todas palabras usadas por los griegos. Los demagogos, o populistas, son una característica inherente de la democracia donde todos tienen los mismos derechos. Para muchos teóricos, desde Aristóteles hasta los Padres Fundadores de los Estados Unidos, esta es una debilidad clave de la democracia. Pero si las sociedades occidentales van a seguir siendo democracias, también es una parte inevitable de la política.

Artículo original en The Conversation