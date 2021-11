Critican a Senador Gustavo Bolívar por comentarios polémicos sobre Yanfry el niño viral de Tiktok

COOMBIA.- El senador colombiano Gustavo Bolívar fue duramente criticado en redes sociales por usar una imagen de Yanfry para hablar sobre política.

En redes sociales Bolívar recibió muchos comentarios que desaprobaban sus palabras "Comentario abusivo, ofensivo, racista e irrespetuoso de ese Senador. A este señor Bolívar lo debemos castigar en las urnas" escribió un usuario de redes.

Gracias a la presión recibida de redes sociales Bolívar pidió disculpas “De antemano quiero ofrecer disculpas a quienes se hayan sentido ofendidos porque la explicación que quiero dar, no se trata de justificar sino de explicar lo que dije” aseguró.

Lo que quise decir es que los niños en Colombia no tienen futuro, aunque tal vez no fue el momento adecuado y politicé una tendencia que estaba siendo divertida para muchos, pero sí sostengo que no tienen futuro y las estadísticas lo demuestran”, añadió.