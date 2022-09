Cristina Kirchner: ¿Quién es Fernando André Sabag, detenido por intento de asesinato contra la vicepresidenta argentina?

BUENOS AIRES, Argentina.- La noche del jueves (ayer) la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, sufrió un intento de asesinato mientras llegaba a su residencia en el barrio de Recoleta, en la ciudad de Buenos Aires, situación que quedó grabada por medios locales.

Tras lo ocurrido, elementos de la Policía Federal Argentina (PFA) detuvieron al sospechoso identificado como Fernando André Sabag Montiel, y quien fue llevado a las oficinas de Superintendencia de Investigaciones ubicadas en el barrio de Villa Lugano.

Policías prestan guardia en los alrededores del domicilio de la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner. Foto: EFE

¿Quién es Fernando Sabag Montiel?

De acuerdo con TeleSur, Sabag Montiel, de 35 años de edad, es originario de Brasil y desde hace años tenía su residencia en el barrio porteño de Villa del Parque.

Información aportada por el Ministerio de Seguridad argentino indican que Sabag cuenta con antecedentes penales por portación de un cuchillo de 35 centímetros de largo luego de ser revisado por policías en marzo de 2021, y que según relató, lo llevaba para defenderse. En ese entonces la detención se llevó a cabo porque el hombre conducía un vehículo negro sin placa trasera y alegando ser empleado de una compañía telefónica.

Tal incidente le costó un acta contravencional y la Fiscalía número 8 intervino en el caso, sin embargo, el expediente fue archivado tiempo después.

Por otra parte, los registros comerciales del detenido señalan que está inscrito y se dedica al "servicio de transporte automotor urbano y suburbano no regular de pasajeros de oferta libre, el cual contempla servicios urbanos especiales como charters, y servicios contratados”.

Arma con la que intentó disparar a Cristina Fernández no se disparó pese a estar cargada

Las autoridades argentinas han informado que el arma utilizada por Sabag es una pistola Bersa calibre 40 y que contaba con cinco proyectiles en su cargador, no obstante, tras una pericia preliminar, se encontró que la corredera estaba mal por lo que, al momento de ser gatillada el arma, el proyectil no ingresó en ella y no se logró disparar.

El sospechoso fue puesto a disposición de la jueza federal número 5, además de que en su caso intervendrá la Fiscalía Federal 10.