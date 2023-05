RUSIA.- Irina Tsybaneva, de 60 años de edad, fue encontrada culpable por la corte de Rusia luego de profanar la tumba de los padres del presidente Vladimir Putin “motivada por el odio político”.

De acuerdo con AP, la mujer, quien es jubilada y vive en San Petersburgo, recibió una sentencia de dos años de cárcel por haber profanado la cripta de la familia de Putin en octubre pasado, la cual se ubica en el cementerio Serafimovskoe. En un principio, los fiscales pedían al menos tres años de cárcel para ella.

Tras ser acusada, Tsybaneva fue puesta en arresto domiciliario y se le prohibió usar Internet así como visitar el cementerio Serafimovskoe.

"Criaron a un monstruo y un asesino", decía la nota

Según las autoridades el delito de profanación tuvo lugar luego de que la mujer dejara una nota en la tumba de los padres del mandatario ruso que decía "criaron a un monstruo y un asesino".

Por su parte, el portal ruso Novaya Gazeta Europea, señaló que en la nota, Tsybaneva se refiere a los padres de Putin como los “padres de este maníaco” además de pedirles su muerte porque “está causando tanto dolor y problemas”.

El mundo entero está rezando para que muera”, decía parte de la nota.

"Criaron a un monstruo y un asesino": Mujer deja nota en tumba de los padres de Putin y la condenan a dos años de cárcel. Foto: Pixabay (Ilustrativa)

Fue una reacción al miedo sentido por la guerra

El medio también dio a conocer que Tsybaneva declaró que su acción fue una reacción al miedo que tuvo luego de ver en las noticias sobre la guerra de Rusia en Ucrania.

“Después de ver las noticias, me invadió el miedo, me sentí muy mal. El miedo era tan fuerte que no podía soportarlo, y esto posiblemente sea mi culpa. Apenas recuerdo haber escrito la nota, no tengo ningún recuerdo del texto en sí. Me doy cuenta de que sucumbí a mis emociones y cometí un acto irracional. Lamento que mis acciones puedan ofender o afectar a alguien”, dijo Tsybaneva a la corte.

La mujer también indicó que no pensó que su nota se vería, pues la enrolló en un tubo pequeño y no llamaba la atención.

El abogado de Tsybaneva dijo que su cliente no se declaró culpable debido a que nunca profanó físicamente la tumba, ni buscó publicidad con su acción. .

El presidente ruso fue criado en la ciudad de San Petersburgo por su padre Vladimir Putin, un recluta de la armada soviética, y María Shelomova, una obrera que trabajaba en una fábrica.

Con información de Univisión.