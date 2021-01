¡Creía que era broma! Enfermera de área Covid gana lotería en EU

ESTADOS UNIDOS.- La enfermera Terry Watkins, quien atiende a pacientes con coronavirus en Carolina del Norte, Estados Unidos, se ganó 1 millón de dólares (19 millones 708 mil 100 pesos) en la lotería.

La trabajadora de la salud originaria de Inglaterra, al ser informada que había sido ganadora del sorteo, pensó que se trataba de una estafa, pero al comprobar que era real, externó sentirse bendecida.

Su boleto fue elegido entre más de 513 mil al sorteo final de segunda oportunidad de “Supreme Riches”, la Lotería de la Educación del estado que otorgó 300 millones de dólares y a ella le correspondió 1 millón de dólares.

El pasado miércoles 13 de enero le informaron a la enfermera que había ganado y aunque al principio se molestó porque pensaba que se trataba de una estafa, sin embargo el premio fue real.

Pensé que no era real, que no podía ser real. Aún no me lo creo, estoy en shock. Con sólo ver algunas de las cosas que tuve que ver, estoy muy agradecida, subrayó al narrar qué fue lo primero que pensó cuando recibió la noticia.