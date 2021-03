Covid en Europa: Primer ministro belga dice que esta ola es "casi una nueva pandemia"

BÉLGICA.-El primer ministro belga, Alexander De Croo, afirmó este domingo que la tercera ola de covid-19 que afronta el país es "casi una nueva pandemia", ya que el virus es "mucho más virulento".

Ahora estamos en otra situación, es casi una nueva pandemia. El virus se ha vuelto mucho más virulento, se transmite mucho más rápido. También vemos que hay muchos más jóvenes en nuestros hospitales y debemos romper esta tercera ola", dijo De Croo a la radio televisión pública RTBF.



Bélgica alcanzó este domingo una incidencia acumulada en catorce días de 505 casos de coronavirus por cada 100 mil habitantes, la cifra más alta desde el inicio de la tercera ola.



La variante británica del Covid-19 es ya la dominante en Bélgica, representando el 76 % de las diferentes cepas en circulación, según el instituto público de Sanidad (Siensano).



Ante esta situación, De Croo se mostró prudente respecto a los plazos fijados para la flexibilización de medidas como la reapertura de las escuelas el 19 de abril y de la hostelería el 1 de mayo.

Estos objetivos siguen a la orden del día, pero su realización dependerá del nivel de riesgo médico asociado, dijo el primer ministro, consciente de que lo que se pide a la población "no es fácil".



Varios cientos de personas protagonizaron este domingo una concentración en Lieja para protestar contra el endurecimiento de las restricciones en el país.



Ante el inicio de la tercera ola, Bélgica volvió a cerrar el sábado peluquerías y el resto de comercios de contacto y obligó a pedir cita previa para entrar en los comercios no prioritarios. Unas restricciones que estarán en vigor hasta el 25 de abril.



Además las escuelas no abrirán este lunes -cerrando una semana antes de las vacaciones de Semana Santa- y la intención es que no se celebren clases presenciales hasta el 19 de abril.



Estas restricciones se suman a otras como la prohibición de los viajes no esenciales al extranjero, el toque de queda nocturno y el cierre de los bares -que llevan sin poder abrir desde hace casi seis meses-, mientras que a los restaurantes sólo se les permite entregar comida a domicilio.



"El verano será mejor que la primavera", dijo el primer ministro belga, y añadió que se está haciendo todo lo posible para autorizar los viajes en Europa de aquí a las vacaciones de verano, en particular con la ayuda de los certificados de vacunación que se están preparando a nivel europeo.



Mientras tanto, continúa la campaña de vacunación, que ha permitido inyectar ya la primera dosis a 1.2 millones de personas adultas, sobre una población total de aproximadamente 11 millones de personas.