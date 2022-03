Covid: Preocupa a científicos una versión extracontagiosa de la variante ómicron

WASHINGTON.-Con el aumento de los casos de coronavirus en partes de Europa y Asia, a los científicos les preocupa que una versión extracontagiosa de la variante ómicron pronto pueda aumentar los casos también en los Estados Unidos.

Los expertos también están atentos a otro mutante: un raro híbrido delta-omicron que, según dicen, no representa una gran amenaza en este momento, pero muestra cuán astuto puede ser el coronavirus.

Es probable que EU experimente un aumento en los casos causados por el descendiente de omicron BA.2 a partir de las próximas semanas, según el Dr. Eric Topol, director del Scripps Research Translational Institute.

Es inevitable que veamos una ola BA.2 aquí”, dijo.

¿Una razón? Después de aproximadamente dos meses de la caída de los casos de Covid-19, se levantaron las restricciones pandémicas en los EU muchas personas se están quitando los cubrebocas y regresando a espacios interiores como restaurantes y teatros.

El Dr. Anthony Fauci, el principal experto en enfermedades infecciosas del gobierno de EU, dijo a "This Week" de ABC durante el fin de semana que también cree que EU probablemente enfrentará un "repunte" similar al que está sucediendo en Europa, particularmente en el Reino Unido, donde BA. 2 es la cepa dominante. Dijo que no cree que sea un "aumento".

Keri Althoff, investigadora de la Escuela de Salud Pública Johns Hopkins Bloomberg, advirtió que los recuentos de casos de los CDC subestiman las cifras reales porque algunas personas ya no se hacen la prueba y otras se hacen la prueba en casa y no informan los resultados. Además, dijo, no todos los especímenes están secuenciados genéticamente para determinar la variante.

BA.2 sería más contagiosa que ómicron

Está claro, dijo, "BA.2 está entrando en escena".

Una de las razones por las que la variante ha ganado terreno, dicen los científicos, es que es aproximadamente un 30 % más contagiosa que el omicron original. En casos raros, la investigación muestra que puede enfermar a las personas incluso si ya han tenido una infección por omicrón, aunque no parece causar una enfermedad más grave.

Las vacunas parecen igual de efectivas contra ambos tipos de omicron, pero es posible que se produzcan infecciones. Y los expertos señalan que las tasas de vacunación son más bajas en los EU que en el Reino Unido. Alrededor del 74 % de los mayores de 12 años están completamente vacunados en los EU, en comparación con el 86 % en el Reino Unido.