Corte apoya Donald Trump con demanda de hotel en Washington

RICHMOND, Virginia. Este miércoles, una corte federal de apelaciones ordenó la desestimación de una demanda que acusa al presidente Donald Trump de obtener ganancias ilegales de la presidencia a través de su lujoso hotel de Washington, otorgándole una importante victoria legal.



Un panel de tres jueces del Cuarto Circuito de la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos anuló por unanimidad la decisión de un juez federal en Maryland que dijo que la demanda podría seguir adelante.



El estado de Maryland y el Distrito de Columbia presentaron una demanda en 2017, alegando que Trump ha violado la cláusula sobre emolumentos de la Constitución al aceptar ganancias a través de funcionarios extranjeros y nacionales que se quedan en su lujoso hotel de Washington. La disposición prohíbe a los funcionarios federales aceptar beneficios de gobiernos extranjeros o estatales sin la aprobación del Congreso.



El Cuarto Circuito descubrió que las dos jurisdicciones carecen de legitimidad para presentar sus reclamos contra el presidente, y concedió una petición para un raro recurso judicial de mandamus, ordenando al Juez del Tribunal de Distrito de los EU.



Trump anunció la decisión en un tweet y dijo: "Me acabo de decir que gané una gran parte de la Caza de Brujas inducida por Deep State and Democrat". Trump tuiteó que no gana dinero sino que pierde "una fortuna" al ser presidente .



El abogado personal de Trump, Jay Sekulow, calificó la decisión como "una victoria completa".

"La decisión establece que no había una posición legal para presentar esta demanda en primer lugar", dijo Sekulow en una declaración. "Este último esfuerzo en el hostigamiento presidencial ha sido despedido con prejuicios".



Durante los argumentos orales ante el panel en marzo, los abogados de Maryland y el Distrito dijeron que el estatus de Trump como presidente es un factor determinante para que los funcionarios gubernamentales extranjeros y nacionales permanezcan en su hotel.



A pocas cuadras de la Casa Blanca, la emblemática Old Post Office se convirtió rápidamente en un punto de encuentro para los cabilderos y funcionarios extranjeros después de que reabrió sus puertas en octubre de 2016 como el Trump International Hotel. Una firma de relaciones públicas que trabaja para Arabia Saudita gastó casi 270 mil en alimentos y habitaciones. Las embajadas de Filipinas y Kuwait también han celebrado fiestas allí.



Maryland y el Distrito afirman que han sufrido daños porque más personas se quedarían en hoteles en sus jurisdicciones si no estuvieran ansiosas por ganarse el favor del presidente al quedarse en su hotel.



El equipo legal de Trump argumentó que el fiscal general de Maryland, Brian Frosh, y el fiscal general del Distrito de Columbia, Karl Racine, ambos demócratas, carecen de autoridad para demandar al presidente en su capacidad oficial.



Los abogados de Trump también argumentaron que la cláusula de emolumentos solo prohíbe la compensación realizada en relación con los servicios prestados en su capacidad oficial o en "una relación de tipo de empleo" con un gobierno extranjero o nacional.



La decisión del Cuarto Circuito de escuchar la inusual apelación a mitad de caso puso la demanda en suspenso antes de los plazos para responder a las citaciones emitidas en diciembre que buscan declaraciones de impuestos, recibos y otros registros de más de 30 entidades, incluidas 13 empresas de Trump y la agencia federal que supervisa El contrato de arrendamiento para el hotel de Trump.



Parece probable que la decisión del panel no sea el final del caso. Racine ha dicho que si el panel fallara en contra de Maryland y el Distrito, el equipo legal consideraría seriamente solicitar una nueva audiencia antes del 4.º Circuito completo. También dijo que no le sorprendería si el caso terminara en la Corte Suprema de los Estados Unidos.



Una portavoz de la oficina de Frosh no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. La oficina de Racine dijo que se emitiría una declaración.



Los tres jueces del panel fueron nominados por los presidentes republicanos: Paul Niemeyer, por George HW Bush; Dennis Shedd, por George W. Bush, y el juez A. Marvin Quattlebaum, por Trump.



Un caso similar presentado por casi 200 demócratas en el Congreso en el tribunal federal del Distrito de Columbia también aborda la idea de que Trump está usando la presidencia para su beneficio personal, pero ese caso es muy diferente en que el Congreso se menciona específicamente en la cláusula de emolumentos. . El lunes, el Departamento de Justicia solicitó una orden judicial de mandamus en la corte de apelaciones de DC y solicitó una suspensión de las 37 citaciones emitidas en ese caso.