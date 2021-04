Coronavirus en India: los gráficos e imágenes que muestran la dimensión de la tragedia causada por la covid-19

Además, hay muchas muertes en áreas rurales que tampoco se registran.

Los médicos de Nueva Delhi describen cómo están muriendo las personas en las calles fuera de los hospitales mientras el país lucha por sobrellevar la situación.

En total, hasta este miércoles el país había confirmado casi 17 millones de infecciones y 192.000 muertes.

Los virólogos dicen que esperan que la tasa de infecciones continúe aumentando durante otras dos o tres semanas.

El país tiene una escasez crónica de espacio en sus salas de cuidados intensivos, y las familias de muchos pacientes se ven obligadas a conducir kilómetros para tratar de encontrar una cama para su ser querido.

En Nueva Delhi, una región de unos 20 millones de habitantes, los hospitales reportaron que estaban llenos y estaban siendo obligados a rechazar nuevos pacientes.

Algunas calles fuera de las instalaciones médicas están llenas de personas gravemente enfermas, mientras sus familiares tratan de improvisar camillas y suministros de oxígeno para ellos al tiempo que suplican a las autoridades del hospital por un lugar adentro.

"Hemos estado deambulando durante tres días buscando una cama", dijo un hombre a la agencia de noticias Reuters mientras su esposa permanecía sentada inmóvil en la acera.

El lunes, el gobierno anunció que la infraestructura médica militar estaría disponible para los civiles y que el personal médico militar retirado ayudaría en las instalaciones de salud que acogen a los enfermos de covid-19.

La escasez de oxigeno

Los hospitales también sufren una acuciante escasez de oxígeno y una necesidad desesperada de suministros. Algunos se ven obligados a colocar carteles que advierten de la escasez.

El país ahora tiene la mayor demanda de oxígeno de todos los países de ingresos bajos, medios-bajos y medios-altos, según PATH, una organización que trabaja con instituciones y empresas globales para abordar problemas de salud.

La demanda ha crecido entre un 6% y un 8% cada día, según el sistema de PATH que mide las necesidades de oxígeno (Oxygen Needs Tracker).

El doctor Harjit Singh Bhatti, que trabaja en una sala de covid-19 del Hospital Manipal de la capital, describió a la gente que jadea en la calle en busca de aire como "peces fuera del agua".

"No reciben oxígeno y mueren en las carreteras", dijo.

Normalmente, las instalaciones sanitarias consumen alrededor del 15% del suministro de oxígeno de India, dejando el resto para uso industrial.

Pero en mitad de la segunda ola, casi el 90% del suministro de oxígeno del país (7.500 toneladas métricas diarias) se está desviando hacia usos médicos, según Rajesh Bhushan, un funcionario de alto rango en área de salud.

Para tratar de llevar los suministros donde se necesitan, el gobierno ha puesto en marcha "trenes de oxígeno" que transportan camiones cisterna a donde haya demanda.

La Fuerza Aérea de India también está transportando oxígeno por aire desde bases militares.

El gobierno dijo que liberará suministros de oxígeno de las reservas de las fuerzas armadas y aprobó planes para aumentar el suministro en más de 500 plantas de generación de oxígeno.

En un intento por abordar la escasez de camas, las autoridades indias están recurriendo a vagones de tren, que se han convertido en salas de aislamiento.

Aproximadamente 4.000 vagones de Indian Railways, adaptados en marzo de 2020, se han vuelto a poner en servicio para ayudar a tratar a los pacientes de covid-19 con síntomas de leves a moderados.

Las instalaciones, que no fueron necesarias el año pasado cuando las estrictas medidas de confinamiento provocaron una disminución de los casos, han proporcionado 64.000 camas temporales más, dijo a la BBC Gopal Agarwal, portavoz del Partido Bharatiya Janata del primer ministro Narendra Modi.

Los trenes, que se pueden llegar a estaciones en ciudades y pueblos donde son necesarios, tienen camas para pacientes, baños, tomas de corriente para equipos médicos y suministros de oxígeno.

Indian Railways ya tiene experiencia en la gestión de hospitales en trenes.

El Lifeline Express, lanzado en 1991, viaja por todo el país proporcionando servicio de diagnóstico, tratamiento médico y quirúrgico a pacientes de todo el país.

Los pabellones y estadios deportivos también se han reconvertido en centros de tratamiento provisionales para aliviar la presión de los hospitales.

Under the guidance of PM @NarendraModi ji, Railways is fully prepared to provide COVID Care Coaches to States on demand.



Nearly 64,000 beds in 4,000 coaches at various Railway Stations across the country, can be made available for quick deployment. pic.twitter.com/lliUZjeHWG